Kültür balıkçılığında ihracat hedefi 2 milyar dolar

Pandemi ile birlikte ihracatta sıkıntılar yaşayan kültür balıkçılığı sektörü hızlı bir toparlanma ile başta Avrupa, Amerika, Çin ve Japonya pazarları olmak üzere ihracatını 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Türkiye’nin pek çok alanda daha ihracata yönelik adımlar attığını söyleyen Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı ve Kılıç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İhsan Bozan, katma değerli üretim çeşitliği açısından kültür balıkçılığının önemine dikkat çekiyor. Geçen yıl bir milyar doları aşan ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sunan sektörün yeni yatırım alanlarının da devreye girmesiyle 2 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşacağını vurgulaya Bozan özellikle Çin ve Japonya pazarlarına satış için önemli anlaşmalar yaptıklarını belirtiyor.

"KAÇAK ÜRETİM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bodrum Güllük Körfezi kültür balığı üretiminin merkez üssü olmuş durumda. Bölgede 58 balık çiftliğinin 89 bin ton üretim kapasitesi mevcut. Tarım ürünleri ihracatında önemli denetimlerin olduğunu söyleyen Bozan, Türkiye’de ki üretimlerin çevre dostu ve dünya standartlarında gerçekleştiğini söyleyerek, şunları söylüyor: “Balık çiftliklerindeki üretim ilgili bakanlıklarımız koordinasyonunda planlı ve denetimli bir şekilde yapılıyor. Bölgemizde hiçbir şekilde kaçak ve ruhsatsız üretimin olması söz konusu değil. Yıllık üretim miktarı bakanlık tarafından belirleniyor ve bu planın dışında ek bir üretim yapılmıyor. Türk ekonomisine ihracat katma değeri olarak önemli bir sektörü temsil ediyoruz. Muğla’nın yanı sıra Karadeniz ve Akdeniz başta olmak üzere diğer bölgelerde de kültür balığı üretiminin artması, bölgesel tarımın değerlenmesi ve hedeflediğimiz ihracat rakamlarına ulaşılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”