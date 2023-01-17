LC Waikiki'den dijital stil danışmanı "Elsiva"

Elsiva, stil ve danışmanlık hizmetini ücretsiz bir şekilde sağlarken, yapay zeka algoritması ile stil sahibi olmak isteyenlere kişiselleştirilmiş kombin ve ürün önerileri sunuyor.

LC Waikiki, herkesin stiline en uygun ürünleri yapay zeka teknolojisi ile lcwaikiki.com üzerinden bulabilmelerine imkan sunan Türkiye’nin ilk ve tek Dijital Stil Danışmanı Elsiva'yı tanıttı.

LC Waikiki açıklamasına göre, Marka, "İyi Giyinmek Herkesin Hakkı" misyonuyla modayı ve kaliteyi daha fazla kişiye sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, son olarak, müşterilerin stiline en uygun ürünleri "lcwaikiki.com" üzerinden bulabilmelerine imkan sunan yeni Dijital Stil Danışmanı Elsiva’yı kullanıma sundu.

Elsiva, stil ve danışmanlık hizmetini ücretsiz bir şekilde sağlarken, yapay zeka algoritması ile stil sahibi olmak isteyenlere kişiselleştirilmiş kombin ve ürün önerileri sunuyor.

Elsiva yapay zeka algoritmasına sahip

LC Waikiki’nin yeni Dijital Stil Danışmanı Elsiva, kullanıcıların kişiselleştirilmiş ürün ve kombinlere ulaşmasını sağlayan, öğrenen ve sürekli gelişen bir yapay zeka algoritmasına sahip olmasıyla öne çıkıyor. Bu algoritma, görsel tarama teknolojisiyle LC Waikiki kombinleri ve sosyal medyadaki trend kombinlerden oluşan ve sürekli genişleyen bir veri havuzundan besleniyor. Elsiva bir moda danışmanı gibi sorduğu sorularla kişiye özel kombin ve ürünler getirirken, kullanıcıların sevdikleri için de özel ve kişiselleştirilmiş öneriler bulmasını sağlayabiliyor.

Elsiva, kişinin tarzına en uygun, yeni gelen, indirime giren ürünleri aramasına gerek kalmadan kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyor ve "lcwaikiki.com" üzerinden kıyafet tercih etmeyi, alışveriş yapmayı her aşamada kolaylaştıran özellikleriyle öne çıkıyor.

"Elsiva, misafirlerimize, stillerine uygun kombin önerileri sunacak"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen LC Waikiki E-ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, "LC Waikiki olarak, müşterilerimizin web sitemizi veya mobil uygulamamızı ziyaret ettiğinde modayla ilgili tüm ihtiyaçlarına tek adreste ulaşabilmelerini ve tüm beklentilerini karşılayabilmelerini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunun içinde teknolojik yeniliklerden yararlanmaya devam ettiklerini belirten Yiş, şunları kaydetti:

"Elsiva'nın çıkış noktası esasen hepimizin düşündüğü 'Bugün ne giysem?', 'Tarzıma uygun ürünlere nasıl ulaşabilirim?' gibi sorulardı. Sitemizde bulunan binlerce ürün içinde müşterilerin kendi zevklerine ve tarzlarına uygun ürün/kombin bulmasının zorluğu, kendi içimizde de değerlendirdiğimiz bir konuydu. Bu kadar çok çeşit bulundururken neden kişiye özel ürün ve kombin önerisi yapmayalım ki? dedik ve yola koyulduk. LC Waikiki olarak, bir ilke daha imza atarak Elsiva'yı müşterilerimizle buluşturduk.

Türkiye’nin ilk dijital stil danışmanı olan Elsiva, misafirlerimize son moda trendler ışığında stillerine uygun kombin önerileri sunacak. Anket yardımıyla kullanıcıların kendi stillerine özel sorular sorarak kullanıcının cevaplarına göre de kişiselleştirilmiş ürün ve kombin önerisinde bulunuyor. Böylece kullanıcı, binlerce ürün arasında dolaşıp zaman kaybetmiyor ve tarzına uygun ürünlere, üstelik indirime giren, yeni gelen kişiye özel ürünlere de çok hızlı ulaşabiliyor.”

"Geleceğin alışveriş trendlerini müşterilerimize sunuyoruz"

E-ticarette kişiselleştirmeye yönelik "Bedenimi Bul", "Dijital Stil Danışmanı Elsiva" gibi inovatif uygulamalarla geleceğin alışveriş trendlerini müşterilerine sunduklarını dile getiren Yiş, şu ifadeleri kullandı:

"Yenilik ve ilkleri hayata geçirmenin marka değerimiz için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bunun için de teknolojik yenilikleri yakından takip ederek sistemlerimize entegre ediyor, birçok yeni projeyi müşterilerimizle buluşturmak için çalışıyoruz. Ayrıca, 'Sana özel' özelliği ile tamamen kullanıcılara özel kişiselleştirilmiş lcwaikiki.com sayfası da geliştirilmeye devam ediyoruz. Müşterilerimizden sıkça dönüş aldığımız beden konusunda ise 3D avatar projemizle, herkesin ürünleri satın almadan önce kendi üzerinde nasıl duracağını ve hangi beden satın alması gerektiğini görebildiği bir sistem üzerinde çalışıyoruz.

Çoklu kanal yetkinliklerimizi öne çıkaracağımız mağazada dene al servisi, müşterilerimizin paylaşırken kazanacağı benim markam platformu, videoda hazine avı, ödeme kolaylığı sağlamak üzerine geliştirmekte olduğumuz projeler, e-ticaret müşterilerine özel ödül programı, teslimat tarafında yapacağımız sürprizler, fırsat çarkı ve fırsat kutusu gibi anlık kazandıran kurgularla müşterilerimizin alışveriş deneyimini bir üst seviyeye taşımaya devam ediyoruz."