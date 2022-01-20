LEAP Investment, ilk yatırımlarını yaptı

2021 yılında kurularak, erken aşama teknoloji girişimlerine akıllı sermaye sağlamayı amaçlayan LEAP Investment, ilk yatırımlarını gerçekleştirdi. Ekosisteme ve ekonomiye katma değer sağlayacak yatırımlar yapma hedefiyle yola çıkan LEAP Investment, ilk yatırımını Makswin firmasına, ikinci yatırımını ise viravira.co firmasına yaptı.

Gayrimenkul sektöründe Fizbot markası ile yüksek teknoloji çözümleri sunan Makswin, LEAP Investment’ın ilk yatırımı oldu. Q Angels ile LEAP Investment ve beraberindeki melek yatırımcılar, Makswin'e 8 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. 2017 yılında kurulan ve gayrimenkul sektörüne yönelik faaliyet gösteren Makswin, kurumsal yapılara makine öğrenmesi ve yapay zeka destekli gelişmiş veri çözümleri sağlıyor. Türkiye, Portekiz, İspanya ve İtalya pazarında yer alan Makswin, 2022 yılında Avrupa pazarında yaptığı çalışmaları büyüterek, almış olduğu yatırım desteği ile birlikte de Almanya ve Fransa pazarına da açılmayı planlıyor.

LEAP Investment, ikinci yatırımını ise 2016 yılında kurularak, halihazırda 41 ülkede 11 bin kiralık tekne ile hizmet veren, Türkiye’nin lider ve Avrupa'nın önde gelen çevrimiçi yat ve tekne kiralama platformu olan viravira.co’ya gerçekleştirdi. LEAP Investment liderliğinde tamamlanan yatırım turuna; Burak Dayıoğlu, Murat Tora gibi isimler katıldı. viravira.co alınan yatırım ekibin büyütülmesi, teknolojik altyapının geliştirilmesi ve yurt dışında yeni pazarlara açılmak için kullanacağını söyledi.

İki yatırımla ilgili konuşan LEAP Investment CEO’su İmran Gürakan: “Yapmış olduğumuz bu yatırımlar bizim için çok değerli. Her iki şirket de yer aldıkları sektörlerde başarılı, globalde de kendine yer bulan ve yeni pazarlara açılma potansiyeli yüksek olan firmalar. Gayrimenkul sektöründe yüksek teknoloji çözümler sunan ve oldukça tecrübeli bir ekibe sahip Makswin’in bu yatırım ile globalde ölçekleneceğine inanıyoruz. 3. yatırım turuna öncülük ettiğimiz ve tekne kiralama hizmeti sunan viravira.co’nun ise başarılarına yenilerini ekleyeceğine güvenimiz tam. İlk yatırımlarımız bizim için oldukça heyecan verici oldu. Yeni yatırımlarımıza hız kesmeden devam etmeyi ve Türkiye’deki startup ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Startup’lara sermaye desteğinin yanı sıra danışmanlık ve mentorluk sunarak gelişimlerine destek olan LEAP Investment; hem Ankara’daki yüksek teknik kapasiteli projeleri tespit edip yatırıma erişim problemlerini çözmek hem de tüm Türkiye’deki ölçeklenebilecek projeleri erken aşamada tespit ederek büyümeleri için can suyu verme amacıyla yapacakları yatırımlarına devam edecek.