Lenovo, PC dışı alanlarda da büyüyor

2022 takvim yılını yüzde 23,3 pazar payıyla PC pazarı lideri olarak tamamlayan Lenovo Türkiye, PC dışı alanlarda da büyüyor. Şirket, servis ve çözüm odaklı bir firma olmaya dönüşüyor.

Tuba İlze / tilze@capital.com.tr

IDC kişisel bilgisayar pazarı raporu sonuçlarına göre, Lenovo Türkiye 2022 takvim yılını yüzde 23,3 pazar payıyla PC pazarı lideri olarak tamamladı. Kurumsal büyük müşteriler PC pazarında yüzde 37,2, KOBİ segmentinde yüzde 35,8 ve tüketici PC pazarında yüzde 16 pay oranıyla birinci sırada yer aldı.

Bu sonuçlarla Lenovo Türkiye’nin arka arkaya 3 sene Türkiye PC pazarı liderliğini sürdürdüğünü ifade eden Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, 180 pazarda faaliyet gösteren Lenovo’nun 35 fabrikada kesintisiz üretim yapmakta olduğunu ve dünya genelinde 18 Ar-Ge merkezi bulunduğunu ifade ediyor. “Dijital dönüşüme 100 milyon doların üstünde yatırım yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” diyen Hantaloğlu, Lenovo’nun gitgide farklı ürün gruplarında ve çözümlerinde etkinliğini artırmakta olduğunun da altını çiziyor.

3 BÜYÜK SİLO Lenovo’nun servis ve çözümler, altyapı ürünleri ve bilgisayarlar ile akıllı telefonlar olmak üzere 3 tane büyük silosunun bulunduğunu ifade eden Hantaloğlu, altyapı çözümleri grubunun yıldan yıla yüzde 40, servis ve çözümler grubunun yüzde 25 büyüme sağladığını vurguluyor. Hantaloğlu, “PC firması olarak anılan Lenovo’nun cirosunun yaklaşık yüzde 40’ı PC dışı ürünlerden geliyor. Her geçen gün daha servis ve çözüm odaklı bir firma olmaya doğru evriliyor. Şirketin vizyonu, Lenovo’yu çözüm ve servis firması haline getirmek. Bu bir yolculuk ve her sene bu yolda ilerlemeler yaşanıyor” diyor.

REKABET YOĞUN Pandemi döneminin birçok bilgisayar üreticisinin motivasyonunu arttırdığını ve pazarı büyüttüğünü ifade eden Hantaloğlu, “Tüm oyuncular bu motivasyonla pazar payını ve cirosunu arttırmakla ilgili planlar yapıyor. Türkiye pazarı kolay bir pazar değil, hatta oldukça zor bir pazar. Tüketici pazarında yüzde 16 oranıyla birinci olmamız da pazarın ne kadar rekabetçi olduğunun göstergesi” diyor.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAHA DA BÜYÜYECEK

Dünyada ve Türkiye’de 2017 yılından bu yana telekom sektörünün çok fazla büyümediğini ancak bilgi teknolojileri sektörünün ciddi oranda büyüme gösterdiğini ifade eden Hantaloğlu, “Bu eğilimin 2026 yılına kadar sürmesi bekleniyor. Sektörün önü açık ve çok fazla gelişme imkanı söz konusu” ifadesinde bulunuyor. Sektörde öne çıkan teknolojilerle ilgili olarak şu bilgileri veriyor: “Sektörde yapay zekâ, 5G ve fiber internet, dijital gerçeklik, bulut bilişim, blok zincir ve siber güvenlik öne çıkıyor. Bunların hiçbiri moda terimler değiller. Şirketleri ve ülkeleri ciddi bir şekilde dönüştürecek başlıklar. Bu başlıklarla ilgili olarak regülasyon, yetenek yönetimi, finansal planlama ve sürdürülebilirlik çalışmaları dünyadaki önemli firmaların dönüşümünde ciddi rol oynuyor.”