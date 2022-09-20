Leo Co, ABD’ye teknoloji ihracatına başlıyor

Leo Co CEO’su Serkan Koçak, bulut bilişim alanında Türkiye'den ilk defa uçtan uca veri merkezi yönetimi yazılımı yani sanallaştırma, yedekleme, ağ yönetimi ile ilgili "Leo Cloud Orchestrator” ürünlerini ABD’de pazarlamaya başladıklarını söyledi. Bunu tersine yolculuk olarak açıklayan Serkan Koçak, ülkemizde veri merkezi yönetimi alanında yabancı yazılımın daha çok tercih edilmesine rağmen Türkiye’deki yatırımlarına da devam edeceklerini ve bu alışkanlıkları kırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Bununla birlikte ABD’ye teknoloji ihracatı yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Serkan Koçak “ABD piyasalarında Leo Co’nun kullanımının başlaması ile birlikte ülkemize de pozitif etki edeceğini düşünüyorum” dedi.

Leo Cloud Orchestrator ile yıllık 10 milyon TL tasarruf

Serkan Koçak, ABD’ye teknoloji ihracatına ilişkin görüşlerini şöyle paylaştı: “Özellikle Leo Co’nun sahip olduğu veri merkezi otomasyonu ve sanallaştırma altyapısı ile ilgili Türkiye yazılım ithalatı yapar konumda. Türkiye’de yerli yazılım kullanım oranları bu alanda çok düşük. Şirketler ve kurumlar bu alanda alışkanlıklarından vazgeçmekte zorlanıyor. Halbuki sadece orta ölçekli yerli bir firmanın, veri merkezi yönetimi için satın aldığı yabancı yazılımlar yerine Leo Co’yu tercih etmesi durumunda firma yıllık 1 milyon TL tasarruf sağlayabilir. Büyük ölçekli firmaların da en az 10-15 milyon TL tasarruf sağlayabileceklerinden eminiz. Firma sayısını artırdığımızda yazılım ithalat rakamlarının ciddi anlamda düşeceğini görüyoruz.”

Türkiye, ABD veri merkezi sektörüne Imperial Cloud Technologies iş birliğinde Leo Co ile giriş yaptı

2025 yılında 100 milyon dolarlık yazılım ihracat hedefi olduklarını söyleyen Koçak, şöyle devam ediyor: “Mutluluğumuz büyük. Çünkü tam da bugün, veri merkezi yönetiminde çıktığımız bu yolun başından beri olmayı hayal ettiğimiz yerdeyiz. Hayallerimizi gerçekleştiren Leo Cloud Orchestrator, kendini gerçekleştirirken becerilerini katlamaya devam edecek. Leo Cloud Orchestrator ile hedeflerimiz büyük. Türkiye, oyun sektörü hariç 1 milyar dolarlık yazılım ihracatı yapıyor. Bu rakamlar özellikle global kriz ortamında çok düşük çünkü tüm dünyada artık alternatif çözümlere bakılıyor. Yerli yazılım şirketleri bunu avantaja çevirmeli. Leo Co ile 2025 yılında 100 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşacağız.”







