Türkiye’nin ilk SAP CRM şirketi Lineris ile SAP sertifikalı Orta Doğu bölgesinin önemli danışmanlık şirketlerinden biri olan Tyconz, ekim ayında stratejik bir ortaklığa imza attı.

MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde verdiği yüksek kalite hizmet ile dikkat çeken Tyconz ile uluslararası deneyimli kadrosuyla öne çıkan Lineris Solutions arasındaki bu ortaklığın; şirketlere potansiyel müşterileri daha iyi tanımaları ve satış-servis- pazarlama alanlarında iş süreçlerini daha etkili yönetmeleri adına uçtan uca çözümler sunması planlanıyor.

"EN ÖNEMLİ OYUNCU OLACAĞIZ"

Lineris Solutions Genel Müdürü Ozan Ersen, bu ortaklığın çeşitli satış ve pazarlama girişimlerine stratejik bir yaklaşım sağlamak adına SAP CRM, SAP Hybris çözümleri ve sertifikalı danışmanlık hizmetlerini kapsadığını söylüyor. Tyconz ile yaptıkları ortaklıkla daha büyük başarılara imza atacaklarının altını çizen Ersen, şunları söylüyor:

“Lineris ve Tyconz’u Türkiye ve MENA bölgesindeki en önemli oyuncu haline getirecek bu iş birliğinin asıl amacı, müşterilerin tercih ettiği bir iş ortağı haline gelmek.”

Tyconz eş CEO’su Jaward Fakih ise Tyconz ve Lineris arasında imzalanan bu ortaklığın bölgedeki tüm paydaşlar için büyük bir değeri beraberinde getireceğini söylüyor ve şunları aktarıyor:

“Bu ortaklıkla iki şirket de müşterilerine daha fazla değer verebilir hale gelecek. Bu iş birliği, ortak yolculuğumuz olan bölgedeki en önemli SAP partneri olma yolunda attığımız en önemli adım.”