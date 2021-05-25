Lojistik sektörü AR-GE teknolojilerine odaklandı

Hizmet kalitelerini artırarak pazar paylarını ileri seviyelere taşımak isteyen firmalar teknolojiye odaklanarak, yatırımlarını bu alanda yoğunlaştırıyor. 18 yıldır Türk lojistik sektörünün liderleri arasında yer alan Dinçer Lojistik, 50 kişilik uzman bir ekipten oluşan AR-GE merkezinde geliştirdiği teknolojilerle sektörün geleceğine ışık tutuyor. Başta AR-GE süreçleri olmak üzere 2020 yılını 60 milyon TL yatırımla kapatan Dinçer, 2021 yılı için 100 milyon TL yatırım hedefliyor.

Sektörün teknoloji öncüsü olarak, start-up yatırımlarına da öncelik veren şirket, bu yıl içinde en az iki start-up projesine yatırım yapacak.

“Teknik altyapı günümüzde lojistiğin omurgasını oluşturuyor”

AR-GE merkeziyle öncü bir lojistik şirketi olan Dinçer Lojistik; yeni yöntem, uygulama ve hizmetlerle farklı iş modelleri sunuyor, lojistik ürün yelpazesini teknolojik imkanlarla geliştiriyor. Dinçer Lojistik Bilgi Teknolojileri ve AR-GE Direktörü Özhan Fındık, AR-GE teknolojilerinin lojistik sektöründeki rolü hakkında şu bilgileri veriyor:

“İlk bakışta mobilite olarak görülse de asıl teknoloji lojistiğin arka planında yer alıyor. Talep tahminleme, planlama, lojistiği yalınlaştırma teknolojileri, gelişen ulaşım sistemleri, robotik üretim teknolojileri, akıllı depolama sistemleri, sipariş yönetim sistemleri, dinamik nakliye dağıtım sistemleri gibi teknolojiler lojistiğin omurgasını oluşturuyor. Bu teknolojiler sayesinde lojistik zincirin her evresi birbiriyle entegre, takip edilebilir ve anlık kararlar alınmasına imkân tanır hale geliyor. Web ve gelişen mobil teknolojiler ise siparişlerin her yerden kolayca alınıp müşterilerle ürünlerin buluşturulmasını sağlıyor. Aslında bunun temelinde de “big data” yönetimi, GPS sistemleri ve internet altyapısı bulunmakta. Gelişen teknolojik cihazlar da bu teknolojilerin uygun maliyetlerle kullanılmasını mümkün hale getiriyor. Böylece izleme ve anlık veri iletişimi lojistiğin tüm safhasına hız, entegrasyon, doğruluk ve verimlilik gibi ciddi katkılar sağlıyor.”

“Tüm altyapımızı akıllı sistemlerle güncelliyoruz”

Dark Store, çoklu kanal (omnichannel) ve e-ticaret teknolojilerine yönelik çalışmalarının pandemi öncesine dayandığını, pandemiyle birlikte teknik altyapı çalışmalarını hızlandırdıklarını dile getiren Özhan Fındık, “Dinçer Lojistik olarak AR-GE merkezimizin katkılarıyla dağıtım ağı yazılımlarımızı içinde harita teknolojilerini de barındıran, dinamik ve akıllı sistemlerle yeniledik. Mikro dağıtımı daha verimli kılan mobilite tabanlı app uygulamalarına yatırım yapıyoruz. Türkiye’nin önde gelen e-ticaret şirketlerine yönelik robotik ve sektörde çok fazla yer almayan FMCG sorter otomasyon sistemlerini devreye aldık. Hizmetlerimize her yerden, anlık ve hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlayacak entegre app ve web tabanlı teknolojik yapıları süreçlerimize entegre ettik. Özellikle hatayı en aza indirecek ve verimliği arttıracak yapay zekâ kullanan sistemlere de tam entegrasyon sağlamak için çalışıyoruz. 2021 AR-GE yatırım bütçemizi 100 milyon TL olarak belirledik. Operasyonel mükemmellik, verimlilik, müşteri memnuniyeti optimizasyonu gibi kavramları AR-GE imkânları ile doldurarak pratik kullanıma sunmak üzere aksiyon almaya devam edeceğiz” sözlerini kaydediyor.

AR-GE mevzuatına ve yeterliliklerine tam uyum

Dinçer Lojistik AR-GE merkezi; proje yönetim ofisi, yazılım ve sistem geliştirme birimlerini içeren, birbiriyle entegre bir departman şeklinde konumlanıyor. Şirketin strateji hedeflerine bağlı olarak ihtiyaç ve gelişim alanları belirlenerek, yöneticilerce analiz edilerek raporlanıyor. Sağlanacak katkı, kaynak ve iş planlanması ise Proje Yönetim Ofisi tarafından yapılıyor. Bu adımların ardından süreç diğer departmanların ilgilileri ve müşterilerle beraber olgunlaştırılıyor, uygun metodoloji seçilip projelendiriliyor. Proje, yazılım ekibine iletilerek takibi sağlanıyor ve yazılım aşamasının da tamamlanmasından sonra ortaya çıkan ürün ya da hizmet kullanıma alınıyor. Tüm bu süreç içinde AR-GE yönetim birimi söz konusu çalışmaların AR-GE mevzuatı ve yeterliliklerine uygunluğunu takip ederek raporluyor. Bu döngüye ilişkin ITSLM ve SDLC süreçlerini de titizlikle uygulayan Dinçer Lojistik, AR-GE merkezi uzmanlarının kendilerini geliştirmesine yönelik eğitim programlarını da periyodik olarak gündemine alıyor.