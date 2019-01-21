Lojistik sektörünün kıdemli yarışması başlıyor

Ülkemizin bulunduğu jeopolitik konum açısından dünyanın en önemli lojistik merkezlerinden biri olması nedeni ile taşımacılık, depolama, dağıtım, gümrükleme, paketleme, sigorta ve ilgili diğer faaliyetlerin bütünleşik bir şekilde gerçekleştirildiği lojistik sektörü, her geçen gün daha çok ve nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyuyor.

16 yıldır lojistik zeka, ekip çalışması, proje yönetimi gibi pek çok donanıma hakim olmayı gerektiren lojistik sektörünü yakından tanıma ve analiz etme imkanı sunan Lojistik Vaka Yarışması, öğrencileri yarışmaya davet ediyor. Mars Logistics'in ana sponsorluğunda LODER tarafından düzenlenen Lojistik Vaka Yarışması kapsamında ekipler, 3’erli gruplar halinde 3 ayrı kategoride yarışıyorlar. Ekiplerin verilen vaka üzerine hazırlayacağı çözümler; LODER tarafından belirlenen jüri üyelerince değerlendiriliyor ve bu değerlendirme sonucunda dereceye giren öğrencilere para ödülü veriliyor.

Üniversite öğrencilerine, yaratıcı lojistik çözümleriyle takım halinde yarışarak hem ödüller kazanma hem de Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanında kariyerlerine yön vermelerini sağlayacak bir bakış açışı kazanma imkanı sunan Lojistik Vaka Yarışması’nın son başvuru tarihi 31 Ocak 2019.