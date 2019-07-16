Lüks kalem markası 'Türk malı' oldu

İsviçre'nin lüks dolma kalem markası Piguet Genève Suisse, yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olan EMPER tarafından satın alındı.

İsviçre’de 1959 yılında kurulan ve 1970 yılında İsviçre saat endüstrisinin girdiği büyük krizden etkilenerek kapanmak zorunda kalan lüks dolma kalem markası Piguet Genève Suisse, Türkiye’de 2017 yılından beri lüks aksesuar ithalatı alanında faaliyet gösteren ve yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olan EMPER tarafından satın alındı.

Markayı lake kaplı gövdelere ve 6 numara altın kaplama uçlara sahip olan lüks dolma kalemlerle yeniden ayağa kaldıran EMPER; 18 yıl boyunca Swatch Group, Perrelet ve Swiza markalarında üst düzey yöneticilik yapmış olan Sèbastien Farron’u dünya CEO’su olarak atadı. Cenevre ve İstanbul’da iki genel merkezi olacak olan Piguet Genève Suisse Yönetim Kurulu Başkanı Samet Memişoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada:

“Ulaşılabilir lüks söylemiyle yola çıktığımız Piguet, yıllardır yapmakta olduğumuz işlerden kazandığımız birikimin bir sonucu. Piguet’in yüksek İsviçre ekolünden gelen tarihine saygı duyuyoruz ve markanın bu çizgisini asla bozmayacağız. Cenevre’de yeni açtığımız genel merkeze ek olarak İstanbul’da da bir ofisimiz var. Tüm dünyada dolma kalem severlere ulaştırmak istediğimiz bu kaliteli ürünlerin son çıkışını Türkiye’den yaparak ihracata katkı yapmak istiyoruz.” dedi.



