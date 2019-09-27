MAKTEK Fuarı, 9-12 Ekim'de İzmir'de

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan sektörler için vazgeçilmez bir unsur olan takım tezgahları sektörü, MAKTEK Fuarı kapsamında 2’inci kez İzmir’de bir araya geliyor.

55 milyon dolarlık ihracat ile takım tezgahları sektöründe önemli rol oynayan Ege Bölgesi’nin ihracat limanı olan İzmir’de, 2017’den sonra ikinci kez düzenlenecek MAKTEK İzmir Fuarı, 500 milyon dolarlık iş hacmiyle sektörün fotoğrafını çekmeye hazırlanıyor.

MAKTEK İzmir kapsamında yüksek ihracat hedefi

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ile Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliği ve T.C. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Odası destekleriyle 9-12 Ekim 2019 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşecek olan MAKTEK İzmir, Fuar İzmir Uluslararası Fuar Alanı, Gaziemir - İzmir’de 43.000 m2 kapalı alanda 60’ın üzerinde ülkeden 35.000’i aşkın ziyaretçi ve katılımcıya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Otomotiv tedarik sanayisi, savunma sanayisi, havacılık, döküm sanayi ve kalıpçılık sektörlerinin gelişimi gözler önüne serecek olan MAKTEK İzmir kapsamında 500 milyon dolarlık iş hacmi hedefleniyor.

Ar-Ge destekli yeni nesil teknolojiler için MAKTEK İzmir

Fuar kapsamında makina sektörünün öncü şehirleri olan İstanbul, Ankara, Bursa, Konya ve İzmir başta olmak üzere yerli ve yabancı makina üreticileri, yeni nesil teknolojilerini sergileme şansı yakalayacak. Üretimin olmazsa olmazı olan takım tezgahları için vitrin görevi gören ve 2017 yılında katılımcıların yüzünü güldüren MAKTEK İzmir, 2019 yılında da yaratacağı makina satışları ile katılımcılara bir kez daha can suyu olmayı amaçlıyor. MAKTEK İzmir Fuar’ında, CNC ve universal talaşlı imalat makinaları, sac işleme makinaları, kesici takımlar, takım tutucular, CAD/CAM, PLM yazılımları, ölçü aletleri, kalite kontrol cihaz ve ekipmanları, kaynak ve kesme ekipmanları, kaynak makinaları, yedek parça, ısıl işlem donanımları, taşıma sistemleri, yağlama ve soğutma sistemleri sergilenecek.

Ticari iş birliği olanakları MAKTEK İzmir’de!

MAKTEK İzmir Fuarı özelinde; Savunma Sanayi’de faaliyet gösteren başlıca kurumların karar verici (stratejik planlama, proje yönetimi, satın alma, teknik yönetim vb.) bölümlerinden yetkililerin, ikili iş görüşme salonunda katılımcılarla özel iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi planlanıyor. Öte yandan TÜYAP; Moskova, Sofya, Tahran, Tiflis, Üsküp, Ürdün ve Kahire'de var olan TÜYAP yurt dışı ofislerinin yoğun tanıtım çalışmalarına ek olarak, 30’un üzerinde ülkede sahip olduğu temsilcilik ağı ve yurt içinde yayılmış 17 ofisinde yürüttüğü faaliyetlerle MAKTEK İzmir 2019’a hazırlanıyor. Tüm pazarlama çalışmalarına ek olarak MAKTEK Avrasya Fuarlarında gerçekleştirilen “MAKTEK VIP Müşteri Ağırlama Programı’’nı da İzmir’de ilk kez gerçekleştirecek TÜYAP, program çerçevesinde katılımcıların önemli müşterileri için fuar alanında VIP imkanlar sunacak.