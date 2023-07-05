'Markalara seviye atlatıyoruz'

Digital Signage Sistemleri içerdiği uzaktan merkezi yönetim yazılımı, içerik üretimi - yönetimi ve servis desteği ile kurumların tasarruf edeceği, çalışan bağlılığını güçlendirecekleri, satışlarını artıracakları ve müşteri memnuniyetini yükseltecekleri bir dünyanın kapılarını aralıyor. Lokasyona özel yayın kabiliyetine sahip bu sistemler ile tek tuşla istediğiniz kurumsal mesajınızı eş zamanlı yayınlayabiliyorsunuz. Sunulan tüm çözümlerin ise tek bir amacı var; insanların çalışma, yaşam alanlarındaki kargaşayı kaldırmak ve dijital ortamda onlara hızlı, güncel, eğlenceli veya bilgilendirici içerikler sunmak.

Güney Kore Bilim, Teknoloji ve Gelecek Planlama Bakanlığı tarafından hazırlanan plana göre, global pazarda digital signage’in payının 2014 yılında 15,1 milyar dolar olduğu ve bu rakamın 2020 yılında 31,4 milyar dolara yükseleceği belirtilmişti. Bu ivmenin küresel bazda önümüzdeki 7 yıl içinde de devam edeceği öngörülüyor. Görünen bir gerçek var ki; digital signage yapılarının bu yönde gelişimine, hızına ve değişimine adapte olabilecek kurumlar ayakta kalabilecek. Bunu sağlayamayan marka ve kurumlar ise maalesef gelecekte varlığını devam ettiremeyecek.

DIGITAL SIGNAGE MARKALARA SEVİYE ATLATIYOR

Özellikle ‘’digital signage’’ alanında uzmanlaşan ve Türkiye’nin markası konumuna gelen Sistem 9 ise, müşterilerine en iyi, en yeni ve en modern deneyimi yaşatmasının yanında inovasyon alanındaki küresel gelişmeleri yakın merceğine alarak bilgi teknolojileri alanında farklı çözümler de sunuyor.

Sistem 9 Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Akın; ‘’ 2005 yılında, tek bir odada başladığımız hayal, bugün bizim dahi şaşırdığımız bir noktaya ulaştı. Bugün perakende mağazacılıktan bankalara, sinemalardan restoranlara, havalimanlarından üretim tesislerine, holdinglerden hastanelere vb. birçok sektörde isim babası olduğumuz digital signage sistemlerini ( dijital yayın ve bilgilendirme ekranları ) görmemek imkânsız duruma geldi. 18 yıldır öncüsü olduğumuz digital signage pazarını ülkemize kazandırdık, gençlere ve sektöre ciddi istihdam yarattık. Bu işin bir okulu konumuna geldik. Tüm hizmetleri tek elden ve anahtar teslim veriyoruz. 81 ilde profesyonel saha servisleri ve sistem kurulum ekipleri, %100 Sistem 9 üretimi S9Vision ds yazılımı, yayın içerik yönetim ve üretimi ile uzaktan erişim sistem kontrol hizmeti veriyoruz. Bugün arkamızdan gelen pek çok firma Sistem 9’un gerçekleştirdiklerini örnek alıyor. İşte tüm bunlar neleri başardığımızın en somut göstergesi diyebilirim.’’ diye konuştu.