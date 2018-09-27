Maslak’ta 3’üncü lokasyonunu açtı

Kolektif House’un bu yılki en büyük yatırımlarından biri olduğunu vurgulayan Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, “Maslak’ın birinci fazı Ağustos ayının başında 4 bin 500 m2 alan ile açıldı. Ekim’de ikinci fazı hayata geçireceğiz. Maslak toplamda 9 bin m2 olacak. Yıl sonuna kadar 3 lokasyonumuz da 18 bin m2’yi bulacağız ve 3 bin üye ile en büyük paylaşımlı ofislerden bir tanesi olacağız. Maslak, bu yılki en büyük yatırımlarımızdan bir tanesi, Maslak’ta ofislerimizin yüzde 60’ı açılışımızı yapmadan doldu. Bugüne kadar 2 ayrı yatırımcıdan toplamda 6 milyon dolar geri ödemesiz, 5 milyon dolar da geri ödemeli yatırım aldık” dedi.

Kalbe, ruha iyi gelen çalışma alanları tasarladıklarını belirten Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, “Maslak, oturma düzeninde bir adet 200 kişilik ana etkinlik alanına ek olarak 50 kişilik seminer alanına sahip. Etkinlik alanımızda birçok markanın organizasyonlarında da ev sahipliği yapıyoruz. Alibaba'nın Türkiye'deki ilk etkinliği de burada yapıldı. 42 Maslak’ın 6, 7 ve 8. katlarında konumlanan Kolektif House Maslak’ta daha performanslı ve üretken bir ortam oluşturmak için her katta açık teraslar, PlayStation odası, Soul Room, Skylight Room, gibi alanlar bulunuyor”

Kolektif House olarak oluşturdukları konseptte hem startupların hem de kurumsal firmaların beraber ofis kullandığını dile getiren Onur, “Maslak’ta Fiba Bankası gibi yeni kurumlar girişimciliğe yakın olmak için geliyor. Vodafone ise teknoloji departmanını taşımaya karar verdi. 100 kişilik bir ekip Maslak’a taşındı” diye belirtti.

“2021’de Türkiye’nin en büyük ofis kiracısı olmayı hedefliyoruz”

Kolektif House’un gelecek hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan Onur, “Ekim ayında Levent lokasyonumuzu büyütüyoruz. Lokasyonumuz toplamda 8 bin m2 olacak. Anadolu yakası önceliklerimiz arasında alıyor. Yurt dışına açılmak için de çalışmalarımıza şimdiden başladık. Hedefimiz Türk startup olarak 2019 da yurt dışında olmak. 2021 yılında Türkiye’nin en büyük ofis kiracısı olmayı hedefliyoruz” dedi.

Amaçlarının ‘yaşayan’ bir ofis oluşturmak olduğunu aktaran Onur sözlerine şöyle devam etti: “Amacımız farklı sektörlerde, işini tutkuyla yapan insanları aynı çatı altında buluşturmak ve çalışabilecekleri ‘yaşayan’ bir ofis alanı oluşturmak. Kolektif çatısı altında en çok da iş birlikleri ve sinerjiden besleniyoruz. Paylaşımı ve bir arada üretimi odak noktası halinde tutmaya ve bu paylaşım kültürünü korumaya çalışıyoruz. En önemlisi Kolektif House olarak bir aile bilinci yaratmaya ve bizimle olan her üyemizle bu aileyi daha güçlü kılmaya çalışıyoruz. Yola “Kalbine iyi gelen işine de iyi gelir” mottosuyla çıktık ve bu süreçte en büyük önceliğimiz bu bilinci devam ettirerek, işini ve bizi gerçekten seven insanlarla bir arada olmayı sürdürmek.”