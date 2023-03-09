Mastercard'dan fintek ve start-up'lar için "Fintech Express" programı

Finteklerin, kart değer önerilerini pazara sunmasını ve ödemeler alanında ihtiyaç duyulan diğer servislere erişimini hızlandıran program, finteklerin işlerini büyütmelerine destek oluyor.

Mastercard, hayata geçirdiği Fintech Express programı ile ürünlerine kartlı ödemeler eklemek isteyen fintek ve girişimlere hızlandırılmış anahtar teslim çözümler sunuyor.

Mastercard'dan yapılan açıklamaya göre, nakitsiz toplum hedefiyle çalışan Mastercard, öncü ödeme teknolojilerini tüm ekosistemle paylaşmaya devam ediyor.

Finteklerin, kart değer önerilerini pazara sunmasını ve ödemeler alanında ihtiyaç duyulan diğer servislere erişimini hızlandıran Fintech Express programı, finteklerin işlerini büyütmelerine destek oluyor.

Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan KOBİ'ler ile fintek ve start-up'lara her alanda destek sağlamayı amaçlayan Mastercard, bu kez ön ödemeli kart şirketleri ve finteklere destek kapsamını genişletiyor.

Mastercard, yenilikçi ürünleri ile geçilen yıllardan bu yana lisanslı e-para kuruluşlarının ve finteklerin ön ödemeli kart ihracı başta olmak üzere ödemeler alanında başarılı uygulamaları hayata geçirmelerine destek oluyor.

Mastercard, şimdi de Türkiye'de her geçen yıl büyüyen ve rekabetin arttığı sektörde, finteklerin partner arayış sürecini kolaylaştırmak ve pazara hızlı çıkma isteklerini karşılamak amacıyla Fintech Express programını geliştirdi. Program aynı zamanda lisanslı kuruluşların global seviyede bilinirliğini arttırarak yeni pazarlara ulaşmasına da aracılık etmeyi hedefliyor.

Hızlı ön ödemeli kart

Fintech Express programına katılan fintek ve start-up'lar "Fast Track" özelliğiyle haftalar içerisinde ön ödemeli kart ürünlerini pazara sunma imkanına sahip oluyor ve rekabetçi ortamda farklılaşabiliyor.

Program, "hizmet olarak platform" sunan lisanslı kart üreticilerinin ön ödemeli kart ihracı sırasındaki süreçlerini ön onaylı hale getirerek her bir fintek ve/veya start-up iş birliği için harcanan süreyi optimize ediyor.

Fintekler ve "hizmet olarak platform" sunan lisanslı kart üreticilerinin arasındaki iş birliğini artırmayı hedefleyen program, hızlı kart ihracının yanı sıra farklı Mastercard ürünlerini de finteklerin ve start-up'ların kullanımına sunuyor.

Günümüzde özellikle farklı dikeylerdeki iş alanlarından gelerek bünyelerinde finansal çözümler sunmayı hedefleyen fintek ve start-up'lar için ödemeler dünyası ve Mastercad süreçlerine ilişkin bilgi edinmelerine önem veren Mastercard, firmalara eğitim imkanı da sağlıyor.

Fintech Express programına katılan girişimler, işlerini geliştirmek için Mastercard Akademi derslerinden faydalanabiliyor ve ödemeler sektörü hakkındaki birikimlerini artırabiliyor. Buna ek olarak Mastercard'ın KOBİ'lere özel sunduğu çeşitli indirim ve avantajlardan oluşan MasterKOBİ platformundan yararlanabiliyor.

Masterpass entegrasyonu ve siber güvenlik çözümleri

Programa katılan fintekler ayrıca, Mastercard'ın kart saklama altyapısı Masterpass'i hızlıca entegre ederek hızlı ve güvenli ödeme alabiliyor. Mastercard'ın maskeleme teknolojisi ile tüketicinin bilgilerinin dışarı çıkmasını engelleyen Masterpass de tüketicilerin sorunsuz bir şekilde ödemelerini tamamlamasını kolaylaştırıyor.

Son dönemde gündemde olan siber güvenlik konularında da finteklerin yanında olan Mastercard, bünyesinde yer alan siber güvenlik servisleri olan RiskRecon ve Threat Scan ile de finteklere güvenlik desteği de veriyor.

Fintekler tüm hızıyla büyümeye devam ederken, ekonomik etkileri de gözle görülür şekilde artıyor. Yaygınlaşan dijital teknolojiler, finansal ürün ve hizmetlerin maliyetlerini düşürürken, bir yandan da ekonomi genelindeki verimlilik kazançlarını artırarak kullanıcıların özgün ihtiyaçlarına daha uyumlu hale gelmesini sağlıyor.

Mastercard da finansal kapsayıcılığın etki alanının genişlemesine verdiği katkıyla ürün ve hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine yayılmasını sağlayan finteklere her alanda destek sunmayı sürdürüyor.

Fintech Express imkanları arasında, hızlandırılmış kart basım süreci, finteklerin Mastercard süreçleri hakkında yetkinliklerini geliştirmelerini sağlayacak Mastercard Akademi'ye erişim, e-para kuruluşları ve finteklere özel "Mastercard Danışmanlık" trend raporuna erişim, Mastercard'ın yenilikçi dijital ve siber güvenlik çözümlerine erişim, finteklere yönelik MasterKobi özel indirim paketlerine erişim gibi konular yer alıyor.