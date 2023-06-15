Matriks, fikri ve projesi olan herkesi ekosistemine davet ediyor

Yapay zekâ destekli finansal veri izleme-işlem platformu Matriks, para ve sermaye piyasaları konusunda fikri ya da projesi olan herkesi ‘Matriks Ekosistemini Genişletiyor’ projesine davet ediyor.

Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, ‘Matriks Ekosistemini Genişletiyor’ projesine ‘Finansal Teknolojiler, Para ve Sermaye Piyasaları’ konusunda bir fikri veya projesi olan herhangi bir start-up girişimi, aktif faaliyet gösteren şirket, bir ekip veya tek bir kişi fark etmeksizin herkesin başvurabileceğini söyledi. Cem Tutar, trading uygulamalarından, kriptopara ve blockchain uygulamalarına, finansal okuryazarlık projelerinden, finansal oyunlaştırma projelerine, yapay zekadan analiz uygulamalarına kadar çok geniş bir yelpazede, katılımcıları sınırlandırmadan, diledikleri alanda diledikleri teknolojiyi kullanarak proje üretmelerine olanak sağlayacaklarının altını çizdi.

HEDEFİMİZ BU PROJEYİ PARTNER PROGRAMINA DÖNÜŞTÜRMEK

Cem Tutar, Matrkis’in 20’nci yılında başlattıkları bu adımı bir partner programına dönüştürme hedefleri olduğuna da dikkat çekti. Sektördeki eksik alanlara dokunmayı, sürdürülebilir projeleri desteklemeyi ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek değerli projeleri öne çıkarmayı amaçladıklarını ifade eden Tutar, “Bu çağrı sonucunda gelen başvuruları değerlendirerek, Matriks Ekosistemi’ne katılmaya hak kazananlar arasından seçilen projelere toplam 5 milyon TL'lik yatırım yapmayı ve 1 milyon TL'lik destek sağlamayı hedefliyoruz. Ve ‘en özgün fikir benim’ diyen herkesi 15 Haziran’dan itibaren Matriks ekosistemine bekliyoruz. Başvuru sürecimiz 15 Haziran -15 Ağustos tarihleri arasında devam edecek. İlk başvuruyu aldığımız andan itibaren de projelerle ilgili ön elemeye başlayacağız ve ön elemeyi geçen ekiplerin ürün geliştirme çalışmalarına başlamalarını destekleyeceğiz. Projemizi 15 Eylül’de sonuçlandırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

YAZILIM SEKTÖRÜNDEKİ KADIN İSTİHAMINI ARTIRACAĞIZ

Matriks’in 2 Haziran’da depremden etkilenen 11 ilde ikamet eden, bu illerdeki üniversitelerde okuyan ya da mezun olan kadınlara yönelik olarak ‘Android Yazılımcı Meslek Edindirme’ programını başlattığını da hatırlatan Cem Tutar, “Matriks Kadın Android Yazılımcı Meslek Edindirme programına başvurular 25 Haziran’da sona erecek. Üç ay sürecek programdan mezun olan kadınlar hem Matriks’te hem de yazılım sektöründe çalışma şansı yakalayacak” dedi.

Matriks’in çalışanlarının yüzde 33’ünün kadın olduğunu hatırlatan Cem Tutar, ‘Matriks Kadın Android Yazılımcı Meslek Edindirme Programı’yla hem sektördeki kadın istihdamını artırmayı hem de deprem bölgesiyle ilişkili öğrenci ya da yeni mezun kadınların yazılım alanındaki kariyerlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Cem Tutar, ‘’Biz yazılım geliştirme alanındaki kadın uzman sayısını artırmanın sektörümüze değer katacağına inanıyoruz. Bu nedenle teknolojide rol model kadınlar yetiştirmeyi hedefleyen eğitim teknolojisi girişimi Up School ile bu programı başlattık’’ diye konuştu.

Matriks’in ‘Kadın Android Yazılımcı Meslek Edindirme’ programıyla, deprem bölgesiyle ilişkili 50 kadına Android yazılım eğitimi verilmesini ve bir işe yerleştirilmesini hedeflediklerini ifade eden Cem Tutar, online başvuru formunun adayların doldurmasının ardından, kodlama testi ve mülakat aşamalarının uygulanacağını ve adayların belirleneceğini söyledi. Programda 30 saat özgüven eğitimi ve 100 saat teknik eğitim verileceğini ifade eden Tutar, şunları söyledi: “Teknik eğitimler 40 saat canlı eğitim, 24 saat asistan desteği ve 36 saat on-demand videodan oluşacak. Matriks’in deneyimli Mobil Gelişme ekibi de program boyunca mentorluk desteği sağlayacak ve katılımcılara gerçek hayattan örneklerle tecrübe aktarımı yaparken, kendi hikayeleri ile onlara ilham verecek. Programın sadece bir eğitimden ibaret olmasını istemiyoruz, katılımcıların iş gücüne katılımı en büyük beklentimiz. Matriks olarak bu program sonunda başarılı katılımcılardan bazılarını ekibine dahil ederken; diğer katılımcıların da aldıkları eğitimin sonucunda kısa sürede iş imkanına kavuşması için Up School çalışmalar yapacak. Ayrıca programda öğrencilerin motivasyonunun artıracak ve networklerini geliştirecek sektörden uzman konuşmacıların da davet edileceği tecrübe aktarım buluşmaları da yer alacak.”

FİNANSAL OKUR YAZARLIK İÇİN DİJİTAL KÜTÜPHANE OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ

Bu iki önemli projenin yanı sıra kâr amacı gütmeyen Matriks Akademi oluşumuyla uzun yıllardır yürüttükleri finansal okur yazarlığa ilişkin faaliyetlerini, 20’nci yıllarında daha da güçlü hale getirdiklerini ifade eden Cem Tutar, ‘Amacımız hem yatırımcılar hem de bu konuyla ilgilenen herkes için dijital bir kütüphane oluşturmak” dedi.

Kendini algoritmik işlemler konusunda geliştirmek isteyen yatırımcılara kaynak oluşturmak üzere kurdukları algokutuphanesi.com’u daha da geliştirdiklerini ve Matriks ürünlerine entegre ettiklerini belirten Cem Tutar, “Yatırımcıların kendi stratejilerini kodlarken bakabilecekleri, mevcut örnekleri inceleyebilecekleri www.algokutuphanesi.com isimli siteyi devreye aldık. Burada birçok örnek olduğu gibi eğitim videolarımız ve dokümanlarımız yol gösterici olacaktır. Bunların yanı sıra kurumların ve bireysel algo geliştiricilerinin de algo kütüphanesine katılımı için yeni bir çalışma da planlıyoruz” diye konuştu.