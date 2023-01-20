Medikal üretimde hedef sıfır ithalat

Sektöründe Türkiye'nin önde gelen ihracatçıları arasında yer alan, özellikle medikal üretimde yaklaşık 50 yıldan bu yana faaliyet gösteren Bimed; yeni döneme yeni yatırımlarla giriyor. Yaklaşık 300 milyon liralık yatırımla İstanbul Hadımköy'de hayata geçirecekleri yeni fabrikanın 6-7 ay sonra tamamlanacağını belirten Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, “2023'te hedefimiz medikal sektörümüze yatırımlar yaparak, ithalatın tamamını engellemek şeklinde olacaktır." dedi. Mertöz, 2022 yılında teknolojik ürünler üretmeleri nedeniyle negatif ve olumsuz bir yıl geçirmediklerini hatta döviz bazlı olarak yüzde 20 büyüdüklerini ifade etti. Geçtiğimiz dönemde elektrikli araçlarda kullanılan bataryaların tahliye valflerini de üretmeye başladıklarını belirten Rıdvan Mertöz, birkaç Avrupa markasına ürettikleri gibi, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG’daki tahliye valflerini de kendilerinin üreteceğini, bu konuda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Kablo rakorları ve medikal sektöründe faaliyet gösteren Bimed, 2023 yılı ihracat ve yatırım hedeflerini duyurdu. Şu anda 75 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, ihracatın en büyük kısmını Almanya başta olmak üzere; Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya gibi Batı Avrupa ülkelerine ve ABD’ye yaptıklarını belirtti. Yaklaşık 300 milyar liralık yatırımla İstanbul Hadımköy'de hayata geçirecekleri yeni fabrika projesinin yarısından fazlasının tamamlandığını belirten Rıdvan Mertöz, 6-7 ay sonra tamamlanacak fabrikada sadece rakor imalatının yapılacağını ve medikal bölümünün üretimine eski fabrikada devam edileceğini söyledi. Mertöz, bu fabrika ile mevcut kapasiteyi de ciddi oranda artıracaklarını vurguladı.

2022 yılının özellikle imalatçılar için zor bir yıl olduğunu belirten Rıdvan Mertöz, geçtiğimiz yıl yaşanan küresel krize Rusya-Ukrayna savaşının da tuz biber olduğunu; savaşın hem korku yarattığını hem de ekonomileri ciddi anlamda etkilediğini söyledi. Savaşın kendileri için olumlu ve olumsuz yanlarının olduğunu, Ukrayna'yla ticaret yapamadıklarını fakat Rusya ile olan ticarette artış yaşandığını ifade eden Mertöz, “İlk yarıda bütün işletmeci ve üreticiler gibi enerji fiyatlarının artışına bağlı olarak maliyetler arttı, fiyat ayarlamaları yapmak zorunda kaldık. Enflasyon, ham madde artışı ve işçilik maliyetleri bizim dengemizi bozuyor ve bu durumu müşteriye ifade etmek daha da zor hale geliyor." dedi.

2022’DE 47 MİLYON DOLAR İHRACAT

Medikal ürün üretimiyle işe başlayan Bimed’in, ürettiği elektrik malzemeleri ile medikal ürün cirosunu geçmeyi başardığını belirten Rıdvan Mertöz; toplam 57 milyon Euro’luk cironun yüzde 52'sinin elektrik malzemesi olan kablo rakorlarının üretiminden elde edildiğini, 5 milyon Euro’luk cironun da medikal ürünlerden sağlandığını belirtti. 2022 yılının zor olmasına rağmen, kurdukları güçlü kadroyla çok iyi bir müşteri portföylerinin olduğunun altını çizen Mertöz; teknolojik ürünler üretmeleri nedeniyle negatif ve olumsuz bir yıl geçirmediklerini hatta döviz bazlı olarak yüzde 20 büyüdüklerini ifade etti. 2022 yılı ihracatlarının 47 milyon dolar olduğunu vurgulayan Mertöz, "Elektrik malzemelerinde yüzde 90 ihracatımız varken, medikal ürünlerde yüzde 90 iç piyasaya satış yapıyoruz. Sadece yüzde 10'luk kısım ihracata gidiyor. 2022 yılında yaklaşık olarak yüzde 20'lik döviz bazlı bir artış gerçekleştirdik ama bu artışa karşı karlılık maalesef aynı hızla gitmiyor.” dedi.

75 ÜLKEYE İHRACAT

İhracatçı bir firma olduklarını ve her yıl birkaç yeni ülkeyi portföylerine eklediklerini dile getiren Mertöz, "Bimed olarak; şu anda 75 ülkeye ihracat yapmaktayız. Bu ihracatın en büyük kısmını Almanya başta olmak üzere; Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya gibi Batı Avrupa ülkelerine ve ABD’ye yapmaktayız. İhracatımızın yaklaşık yüzde 20'si Almanya'ya yapılıyor. Aynı zamanda Almanya, en büyük ve en ciddi rakiplerimizin de olduğu bir ülke." Rıdvan Mertöz; Bimed olarak en çok ihracat artışı gerçekleştirdikleri ülkelerin başında Rusya'nın geldiğini, ikinci sırada uzak ülke olmasına rağmen yüzde 35'lik artışla Avustralya'nın yer aldığını ve yeni projelerin olması nedeniyle Hollanda'nın da yüzde 25'lik bir artışla üçüncü sırada bulunduğunu söyledi.

2023’TE HEDEF YÜZDE 20 BÜYÜME

2023 yılının, yeni fabrikaya taşınma süreciyle birlikte yorucu bir yıl olacağını belirten Mertöz, "2023'te biz, 2022'deki gibi yüzde 20'lik bir üretim artışı veya yüzde 20'lik bir döviz bazlı büyümeyi hedefliyoruz. Bunun için de kısmen kendi öz sermayemizi, kısmen de finansman olarak kredileri kullanıyoruz ama krediye erişimin de oldukça zor olduğunu da belirtmekte fayda var. Bizim kredibilitemiz her ne kadar yüksek de olsa biz bile maalesef zorlanıyoruz. Bu nedenle, şu anda Türkiye’nin en büyük sorunlarından birinin finansmana erişim zorluğu olduğunu düşünebiliriz." dedi.

Genel olarak maliyetlerinin 2022 yılında yüzde 15 arttığını belirten Mertöz, “Biraz kardan fedakarlık, biraz da verimlilik ve otomasyon sayesinde durumumuzu korumaya çalıştık. Bir miktar karlılığımız düşse de ülkemizde ikinci yarı enflasyonun düşmesi biraz daha bizi umutlandırdı. Fakat, dövizin sabit kalması da aleyhimize bir durum oldu." değerlendirmesinde bulundu.

KALİTE POLİTİKAMIZIN İLK MADDESİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

Çalışanlarını enflasyona ezdirmemekte kararlı olduklarının da altını çizen Mertöz, "Bizim firmamızın ve yöneticilerimizin özelliği çalışanların memnuniyeti. Biz, çalışan memnuniyetini kalite politikamızın birinci maddesi olarak görüyoruz. İşçi memnun kalacak, mutlu olacak. Çalışan memnuniyeti, insan kaynaklarımızın en önemli ödevi ve vazifesi. Bunun için sadece ücret değil, iyi bir davranış şekli de çok önemli. Çalışan; iyi bir ücret alacak, çalıştığı ortam fiziki şartlara uygun olacak. Bunun için de çok modern bir tesis yapıyoruz. Çalışanların bireysel gelişimi ve şirket içindeki işlerin daha katma değerli hale gelmesi için üniversitelerle yapılan anlaşmaların şirket bünyesinde meyvelerini almaktayız." dedi.

YENİ FABRİKA 6-7 AY SONRA HAZIR

Yaklaşık 300 milyar liralık yatırımla İstanbul Hadımköy'de hayata geçirecekleri yeni fabrika projesinin de yarısından fazlasının tamamlandığını belirten Rıdvan Mertöz, 6-7 ay sonra tamamlanacak fabrikada sadece rakor imalatının yapılacağını ve medikal bölümünün üretimine ise eski fabrikada devam edileceğini söyledi. Mertöz, bu fabrika ile mevcut kapasiteyi de ciddi oranda artıracaklarını vurguladı. Bizim yaptığımız ürünler; sadece bir motorun, bir elektrik panosunun ürünü ya da kablo girişi olarak düşünülmemeli. Bir rüzgar enerjisi santralinden tutun da bir petrokimya tesisine kadar önemli bir çeşitliliğimiz var." dedi

TOGG’A YERLİ TAHLİYE VALFİ

Petrokimya tesislerine de çok önem verdiklerinin altını çizen Mertöz, "Şubat ayında bir petrokimya firmasıyla görüşeceğiz ve umuyorum ki orada da güzel siparişler alacağız. Aynı zamanda günümüzde özellikle çevre bilinciyle beraber elektrikli araçlara ne kadar önem verildiğini biliyoruz ve bunun da geleceğimiz olduğuna inandığımız için elektrikli araçlarda kullanılan bataryaların tahliye valflerini üretmeye başladık.” dedi. Mertöz; 1-2 Avrupa markasına ürettikleri gibi, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG’daki tahliye valflerini de kendilerinin üreteceğini, bu konuda görüşmelerin devam ettiğinin de altını çizdi.

MEDİKAL SEKTÖRÜNE YATIRIM

Hadımköy'deki fabrika yatırımı devam ederken bir yandan da Romanya'daki fabrikayı geliştirmek ve büyütmek gibi projelerinin olduğunu belirten Rıdvan Mertöz, "Romanya'da potansiyelimiz çok yüksek. Önümüzdeki yıllarda Romanya fabrikamızın da gelişimi sağlanacak.

Rıdvan Mertöz, sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle Türkiye'de yeni fabrikaya taşındığımızda mevcut istihdamımız 630 kişiden, 750 kişiye çıkacak. Şu anda çok sıkışık durumdayız ama yeni fabrikaya taşındığımız zaman daha çok nefes alacağız. Ayrıca, hem teknolojik anlamda ilerleyeceğimiz gibi istihdamda da büyüyeceğiz.” dedi. Medikal ürün tarafında Türkiye'de tam hakimiyetlerinin olduğunu hemen hemen hiç Avrupa'yı Türkiye'ye sokmadıklarını da dile getiren Mertöz, “Medikal ürün üretimi, birçok sertifika ve birçok hassas konuların gerektiği bir alan. Orada da 6 ve 7'inci ayda kısmetse yatırımlar yapacağız ve büyüme daha da hızlı olacak. İlaç fabrikalarına çalışıyoruz, özellikle inhaler cihazı konusunda çok iddialıyız. Şu anda 3-4 farklı inhaler cihazını ilaç fabrikalarına vermekteyiz. Bunun devamı gelecek. İnhailer cihazlarının benzerlerini ilaç fabrikalarıyla beraber yapmak, bunun ithalatını da azaltmak veya yok etmek de bizim politikalarımız içinde yer alıyor. 2023’te medikal sektörümüze yatırımlar yaparak, ithalatın tamamını engellemeyi hedefliyoruz."