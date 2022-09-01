Merko'dan yatırım atağı

Türkiye’nin en büyük sanayi tipi domates üreticilerinden Merko Gıda, 60 milyon TL’lik tahsisli sermaye artırımını tamamladı. Sermaye artırımıyla sağlanan gelirin yaklaşık üçte ikisini borçluluk oranlarının düşürülmesi için kullanan şirket, kalan yaklaşık 20 milyon TL’lik tutarı da işletme sermayesini güçlendirmek için kullanacak. Merko Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake tarafından gerçekleştirilen sermaye artırımıyla bilançosunu güçlendiren şirket, yeni yatırımlara da hız vermiş durumda.

13,5 MİLYON EUROLUK YATIRIMA BAŞLADI

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin önde gelen gıda ihracatçılarından Frigo Pak’ın yüzde 25 hissesini 8,5 milyon dolara satın alan Merko Gıda, bu satın almayla ihracat hacmini artırırken, narenciye alanına da giriş yapmış oldu. Şirket, söz konusu satın almanın ardından, Frigo Pak’a yeni ihracat pazarları kazandıracak önemli bir yatırım için de harekete geçti. Merko Gıda ve Frigo Pak ortaklığında hayata geçecek yeni bir yatırımla, Freeze Dry teknolojisi kullanılarak yaş sebze ve meyveler dondurulup kurutulacak, üretimin yüzde 100’ü de ihraç edilecek. Toplam büyüklüğü 13,5 milyon euro olan iki fazlı yatırımın ilk fazının bu yıl hayata geçmesi planlanıyor. İlk fazda 7,5 milyon Euro, 2023 yılında devreye alınacak ikinci fazda da 6 milyon Euro yatırım yapılacak.

İHRACATTA KATMA DEĞERLİ BÜYÜME

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Merko Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake, son dönemde ortaya koydukları hızlı büyüme performansını güçlü bilanço yapısıyla desteklemek istediklerini ifade ederken, “Gerçekleştirdiğimiz sermaye artımı da bunun en önemli göstergesi. Yatırım ve ihracat odaklı bakış açımızla sektörde kendimizi farklı bir noktaya taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yıl içinde tamamladıkları Frigo Pak yatırımıyla da ihracat pazarlarını çeşitlendirdiklerini söyleyen Blake, “Önümüzdeki dönemde, Türkiye'nin domatesini ve narenciyesini Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalara ihraç etmeyi sürdüreceğiz. 2023 sonuna kadar tamamlamayı hedeflediğimiz Freeze Dry yatırımımız, katma değerli ihracat konusunda bize ve Türk tarımına çok önemli bir kapı açarken, küresel rekabette de Merko’yu avantajlı bir konuma getirecek” şeklinde konuştu.

10,4 MİLYON DOLARLIK SATIŞ KONTRATI

Öte yandan, yeni yatırımların yanında güçlü büyümesini de sürdüren şirket geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla da, Temmuz 2022 – Haziran 2023 döneminde sevk edilmek üzere, 10 milyon doların üzerinde satış kontratı imzaladığını duyurdu. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi: “Şirketimiz, 01.07.2022-30.06.2023 mali yıl içerisinde sevk edilmek üzere 2022 yılı yeni sezon için, toplam 10.443.256 USD (7.521.330 USD + 2.501.714.- EURO + 6.496.000.-TL) tutarında satış kontratı imzalamıştır.”