MESA Mesken’de bayrak değişimi

MESA Mesken Sanayii A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ozan Turhan, Nisan 2021 tarihi itibarıyla MESA Mesken Sanayii A.Ş.’ne Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

MESA Holding’in lokomotif şirketi MESA Mesken Sanayii A.Ş’de görev değişikliği gerçekleştirildi. MESA Mesken Sanayii A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ozan Turhan, Nisan 2021 tarihi itibarıyla MESA Mesken Sanayii A.Ş.’ne Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Meslek hayatına 1995 yılında MESA Mesken Sanayii A.Ş.’de mimar olarak başlayan Turhan, ulusal ve uluslararası projelerde Teknik Müdür, Proje Müdürü, Kalite Yönetim Sistemleri ve Projeler Koordinatörlüğü yapmış, Temmuz 2019 ‘dan bu yana Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Turhan, Nisan 2021 tarihi itibarıyla MESA Mesken Sanayii A.Ş.’nin Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir.

Bu atama ile MESA Mesken Sanayii A.Ş’nin Yönetim Kurulu; Mert Boysanoğlu’nun Başkanlığı, Yiğit Boysanoğlu’nun Başkan Vekilliği, Teoman Üstoğlu, Bülent Güler ve Ozan Turhan’ın üyeliğinden oluşmaktadır.

Ozan Turhan kimdir?

1973 yılında doğan Ozan Turhan, lise eğitimini Ankara Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra lisans derecesini Gazi Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 1995 yılında, MBA derecesini ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 2012 yılında almıştır.

Ozan Turhan, iş hayatının başında Nürnberg de Dechant Bau GmbH’daki stajyerlik tecrübesinin ardından 1995 yılında MESA Mesken Sanayii A.Ş.’de Mimar olarak çalışmaya başlamış; ulusal ve uluslararası projelerde Teknik Müdür, Proje Müdürü, Kalite Yönetim Sistemleri ve Projeler Koordinatörü, Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yürütmüştür. Turhan, Nisan 2021 tarihi itibarıyla MESA Mesken Sanayii A.Ş.’nin Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir.

Turhan ayrıca; MESA Şirketler Topluluğu üyesi KOSAŞ A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili sıfatıyla işletme ve yönetim faaliyetlerini, MESA Sigorta A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdürmektedir.

Ozan Turhan evli olup, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.



