Başak Süer ve Ali Aksakarya ortaklığıyla Nisan 2017’de uygulama mağazalarında yerini alan Givin, 2017’de App Store’un en sevdiği 20 uygulamadan biri olarak gösterilmişti. Givin ayrıca, Türkiye’de daha çok bağış yapan kullanıcılara ödüller kazandıran ve tüm gelirlerin bağış olarak aktarılması için oluşturulmuş ilk mobil uygulama olma özelliğini taşıyor.

İlk etapta, kişilerin kullanmadıkları eşyalarını bağış karşılığında paylaşması mesajıyla yola çıkan Givin, markaların da denetmek ve eritmek istedikleri ürün ve hizmetleri sivil toplum kuruluşları için bağış karşılığında vererek platforma dahil olmasıyla büyümeye devam ediyor. Aralarında Uber, Mavi, Zorlu PSM’nin de olduğu onlarca marka da kendi ürün ve hizmetlerini uygun bağış tutarları karşılığında vererek Givin ile yeni kullanıcılarla buluşurken sosyal fayda sağlıyor.

30 binin üstünde kayıtlı kullanıcıya sahip uygulama, dijital bir bağış sağlama kanalı sunduğu sivil toplum kuruluşlarından aldığı yoğun taleple, platforma dahil olan kurumları aracılığıyla da erişimini arttırmayı hedefliyor. Şu anda Givin mobil uygulaması ile uygun fiyatlarla alışveriş yaparken Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Tohum Otizm Vakfı, HAÇİKO ve TOÇEV gibi sivil toplum kuruluşlarına bağış sağlamak mümkün.

Lansmanı sonrası sadece 1.5 yıl içinde, 600 bin liranın üstünde bağış potansiyeli ortaya çıkaran ve 200 bin liraya yakın bağışa aracılık eden givin’in net bir finansal gelir modelinin olması da sosyal girişimin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor. Givin’de yapılan ödemelerin %80’i seçilen sivil toplum kuruluşlarına aktarılırken %20’si de givin’in sürdürülerek daha çok bağış sağlamasına destek oluyor. Givin, aynı zamanda bağışçıları ödüllendiren de ilk platform. Givin ile bağış yaparak destek puanları toplayan kullanıcılar dönemsel yarışmalarla çeşitli ödüller kazanabiliyor ve en az 2 kişilik şirket ekipleri oluşturarak diğer ekiplerle yarışabiliyorlar.

Yatırımın tam tutarı ve değerleme açıklanmamış olsa da, Givin, Metin Hara’dan finansal yatırıma ek olarak, Hara’nın aktif desteği ile sosyal ağlardaki bilinirliğini arttırmayı, kurumsal ve ünlü isimlerle olan işbirlikleriyle büyümeye devam ettirmeyi amaçlıyor. Önümüzdeki sene sonunda 100 bin kayıtlı kullanıcıyı geçmeyi hedefleyen sosyal girişimin Amerika pazarına genişleme planları için de Metin Hara’nın önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Givin kurucularından Başak Süer: “givin, umudu çoğaltarak iyi amaçlar için harekete geçip kendinin en kahraman hali olan bir modern kahramanlar topluluğu. Metin Hara ile iyilik ve daha “iyi”ye dönüştürmek konusunda çok örtüşen bir misyonumuz var. Kendisinin finansal ve normalde erişmekte zorlandığımız sosyal ağları aktive etme konusunda vereceği destek ile işimizi ve yarattığımız sosyal faydayı çok daha fazla büyütmeyi planlıyoruz. Destek için herkesi Givin’i indirerek aramıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Metin Hara: “givin’i ilk dinlediğim andan itibaren, iyi bir amaç için yola çıkmış ve bağışçılık için yeni ve teknolojik bir sistem inşa eden genç girişimcinin hayaline destek vermek ve bizzat projenin parçası olmak istedim. Givin, çok daha fazla kişi ve kurumun çocuklara, gençlere, sokak hayvanlarına destek olmasını sağlayan, iyi amaçlar için herkesin elinden geldiği şekilde katkıda bulunmasına imkan veren, büyüme potansiyeli çok yüksek bir proje. İyiliğe destek olmak isteyen herkesi givin mobil uygulamasını indirerek aramıza katılmaya davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Givin kurucularından Ali Aksakarya ise: “Metin’den aldığımız yatırımı ve ortaklığı, özellikle projeye finansal desteğin ötesinde katacaklarını düşündüğümüzde akıllı bir yatırım olarak görüyoruz.” şeklinde konuştu.