Uluslararası mimarlık ofislerince tasarlanan, Amerika Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) GOLD sertifikalı Metropol İstanbul’un tanıtımı geçtiğimiz salı günü gerçekleşti.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KARMA KULLANIM PROJESİ!

İstanbul Ataşehir’de konumlanan ve tüm çevreyollarına 10 dk’lık mesafede yer alan; 800 bin m2’den büyük inşaat alanı, 330 metrelik kulesi ve 27 bin m2’lik dev ekranı ile Türkiye’nin en büyük karma kullanım projesi olan Metropol İstanbul, Nisan ayında kapılarını açacak.

80 bin m2’lik kiralanabilir alanı, 250 mağazası, 5 bin m2’lik eğlence ve performans alanı, yaklaşık 4 bin araç kapasiteli otoparkı, 5 bin m2’ye yayılan çocuk ve genç oyun alanları, 1 km uzunluğundaki açık park ve spor alanları, farklı konseptlerde tasarlanan avluları, cadde ve sokakları, dünya mutfağının en seçkin lezzetlerini sunacak olan kafe ve restoranları ve yaşam blokları ile Metropol İstanbul, ilkleri hayata geçirecek.

2019 yılında İstanbul’da yaşayan herkesin ilk tercihlerinden biri olma hedefi ve “alışveriş merkezi değil, yaşam alanı” sloganıyla yola çıkan Metropol İstanbul “Aile Eğlence Merkezi” ve kültürel etkinlikleri ile eğlencenin ve sanatın da adresi olacak.

Çağdaş ve sanatsal etkinliklerin yapıldığı, çocuklar için oyun alanlarının ve parkların yer aldığı, alışveriş yaparken aynı zamanda çeşitli performansların izlenebileceği 800 metre yatay uzunluğa sahip şehir parkı ile sanatın ve eğlencenin kalbi Metropol İstanbul’da atacak.

Yatırımcı işletmeciliğini ASSET Yatırım Yönetim A.Ş.’nin üstlendiği dev proje; İstanbul’un özlem duyduğu bu yaşam alanıyla, seçkin kafe ve restoranlarıyla, spor alanları, sineması, doğru konumlanmış markaları ve avantajlı konumuyla Metropol İstanbul, 2019 yılına damgasını vuracak.

“YATIRIMLARA DEVAM ETMEK HEPİMİZİN SORUMLUĞU”

Metropol İstanbul’un tarifi zor bir çalışma ve özverinin ardından hayata geçtiğini belirten ASSET Yatırım Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Merve Timurlenk Şengül, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada “Tüm rakiplerinden farklı, özel ve seçkin diye hayal ettiğimiz ve “Alışveriş merkezi değil; yaşam alanı olacak” diye yola çıktığımız Metropol İstanbul, projemiz, bugün bizleri bir araya getirdi. Nisan ayında yaşama geçecek olan projemiz kapılarını dört ay önce Aralık ayında, DasDas ile açacak. Bugün buraya gelişimizin nedeni de, bu erken başlayan heyecanımızı sizlerle paylaşma isteğimizdir” dedi.

Şengül, zorlu piyasa koşullarında böylesi büyük yatırımlara devam etmenin herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Merve Timurlenk Şengül’ün ardından sahneye DasDas kurucu ortaklarından Muzaffer Yıldırım çıktı. Yıldırım, DasDas’ın yeni yerinde başlayacak serüvenini şu sözlerle özetledi: “DasDas, Anadolu Yakası’nın çok önemli bir kültür sanat merkezi olacak. Müzik, sanat, mutfak ve atölye olarak dört ana başlığımız var. Şehrin lezzetli karışımı mottosundan hareket ediyoruz.”

USTA OYUNCU ŞENER ŞEN, 14 YIL SONRA YENİDEN SAHNEDE!

Bu sezon toplam 12 oyunun sahneleneceğini duyuran Yıldırım, büyük müjdeyi de verdi: “Şener Şen, yıllar önce oynadığı ‘Zengin Mutfağı’ ile DasDas’da sahneye geri dönüyor. Aralık ayında oyunun galası gerçekleşecek.” Yıldırım, ardından sözü DasDas’ın ortaklarından Mert Fırat’a bıraktı.

“TÜRKİYE’DE VAR OLMAYAN BİR ÇALIŞMA ALANI HAYATA GEÇİRİYORUZ”

DasDas’ın içindeki Inogar Art’ı misafirlerle paylaşan Fırat, bu yepyeni oluşumu şu sözlerle özetledi: “Şimdiye kadar Türkiye’de var olmayan bir ortak çalışma ofisi hayata geçiriyoruz DasDas’la. Merkezinde sanat, eğlence ve moda girişimlerinin olduğu bir yaratıcılık ve çalışma alanı. Silikon Vadisi’nin desteklediği bir proje yakında burada olacak. Aynı zamanda Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın da desteklediği projelere ev sahipliği yapacağız.”

Mekanın bir diğer ortağı Koray Candemir ise 2019’da DasDas’da bir müzikal sahneye koymaya hazırlandıklarını dile getirdi.

BOYNER “BÜTÜN MARKALARIMIZLA BURADAYIZ”

Candemir’in ardından söz alan Boyner Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, DasDas ile komşu olacaklarını belirterek “Metropol İstanbul harika bir proje, buradan Mustafa Timurlenk’e (ASSET Yatırım Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı) teşekkür ediyorum. Biz de Boyner olarak tüm markalarımızla Metropol İstanbul’da olmaktan çok mutluyuz” dedi