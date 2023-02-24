Migros'tan depremzede çiftçilere alım desteği

Migros, Türkiye’nin birinci sınıf tarım sahalarının bulunduğu bölgede depremden etkilenen çiftçilere destek eli uzattı. Hızla bozulma özelliğine sahip ürünleri toplayarak satın alımını yapmak üzere koordine olan Migros, Hatay Arsuz’daki üreticilerin yetiştirdiği limonları dalından toplayıp satın alarak onlara ivedilikle bir gelir imkânı yarattı.

Migros ayrıca çok çabuk bozulabilen ve şu anda tarlalarda bekleyen yeşilliklerin toplanması ve alımı için de koordineli çalışıyor.

Migros Ticaret A.Ş Meyve Sebze Pazarlama Direktörü Yener Arslan, “Deprem bölgesi, medeniyetlerin beşiği olan ve bereketli topraklarıyla Anadolu’yu besleyen Mezopotamya’nın kadim şehirlerini barındırıyor. Tarımın doğduğu bu değerli topraklarda, Türkiye’nin toplam tarım arazilerinin yüzde 16’sına denk gelen tarım arazilerimiz, pek çok çiftçimiz ve üreticimiz bulunuyor. 81 ilimizin oluşturduğu büyük üretim zincirinin değerli bir parçası olan bu 10 ilimizin halkadan kopmaması ve üretime yeniden döndürülmesi kritik öneme sahip. Şu anda afet bölgesindeki yerel üreticilerimizin aciliyetle desteğe ihtiyaç duyduğunu bilerek, büyük emeklerle yetiştirilmiş, ancak deprem sebebiyle tarlada, ağaçta bekleyen ve hızla toplanması gereken tarım ürünleri için koordine olduğumuz tam da bu günlerde, sosyal medyada Hatay’lı bir kadın üreticimizin destek çağrısını gördük. Bunun üzerine ilk etapta Hatay Arsuz’daki limon üreticilerinin ürünlerini dalından toplayıp satın aldık. Ayrıca çok çabuk bozulabilen ve şu anda tarlalarda bekleyen yeşilliklerin toplanmasını ve alımını da ivedilikle planladık ve ekiplerimizi yönlendirdik” dedi.











