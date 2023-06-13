Muş yeniden tütün işleme merkezi olacak

Tuba İlze / tilze@capital.com.tr

Muş Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen temel atma töreniyle büyük bir projenin startı verildi. Eylül ayında kapılarını açması beklenen Star Agritech tütün işleme fabrikası, 23 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak. Yeni fabrika, Avrupa'nın en büyük tütün işleme tesisini oluşturacak. Yaklaşık 12 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen bu projenin, ekonomik büyüme için önemli bir katalizör olacağını belirten Star Agritech International yöneticisi Mustafa Tütüncü, "Bu tesisin gelecekteki ekonomik etkisi göz ardı edilemez" dedi. Tütüncü, saatte 10 ton kapasiteye sahip makinelerin yıllık 20 milyon ton üretimle sadece Muş'un değil, tüm bölgenin tarım ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

YEREL İSTİHDAM

“Fabrika ilk etapta yerel halktan 600 ila 700 beyaz yaka ve mavi yaka çalışan istihdam edecek. Tesisin en geç 2024 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor” diyen Tütüncü, makinelerin halihazırda Fransa'da söküme başladığını ve Ağustos ayının sonlarında Muş'a getirileceğini belirtti. Star Agritech'in yeni fabrikası, çevre dostu işletme tasarımı, su ve atık arıtma ile enerji kullanımı gibi operasyonel yönlerde çevre dostu olma özelliğiyle dikkat çekecek.

HEDEF, 60 BİN TON İHRACAT

Son teknolojiye dayalı, sürdürülebilir üretim yöntemleri kullanılacak olan fabrikada, Muş ilinin kilit rolü belirginleşiyor. İlin, projeyi bölgeyi tarımsal bir saha haline getirme hedefi ile uyumlu bulduğu ifade ediliyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde projenin daha fazla gelişmesi bekleniyor. Tütün Üreticiler Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, "30 yıldır sektördeyim, şimdiye dek birçok firma kazandırdım. Ülkemizde 26 il, 113 ilçe ve 2301 köy ve mahallede yaklaşık 120 bin tütün üreticisi aileyle 180 bin ton tütün üretiyoruz. 48 ülkeye 53 bin ton ihracat yapmış durumdayız. İhracatımızı 60 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemiz bir tarım ülkesi ve bu tütün ihracatını ne kadar artırabilirsek, ülkemize o kadar fazla katkı sağlarız" ifadelerini kullandı.