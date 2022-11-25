Müşteri deneyimini en iyi yöneten marka ödülünü aldı

Beypazarı Doğal Maden Suyu, deneyim tasarımı alanında Türkiye’de verilen en önemli ödül olarak kabul edilen A.L.F.A. Awards’ta “İçecek” kategorisinin birincisi oldu.

Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen A.L.F.A. Awards'ın sonuçları belli oldu. Maden suyu sektörünün lider markası Beypazarı Doğal Maden Suyu, müşteri deneyimi yönetimindeki başarısıyla sürdürülebilir bir ilişki kuran markaların onurlandırıldığı A.L.F.A. Awards 2022'de İçecek kategorisinde yılın "Customer Brand"i seçildi.

YILIN CUSTOMER BRAND’İ: “BEYPAZARI DOĞAL MADEN SUYU”

A.L.F.A. Awards’ta Beypazarı Doğal Maden Suyu’nun elde ettiği başarıya ilişkin bir açıklama yapan Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Üyesi Bilge Ercan, şunları söyledi:

“1967’den beri her zaman en iyi müşteri deneyimi ve en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak için çalışıyoruz. Bu açıdan, Türkiye’nin dört bir yanında söz konusu deneyimi yaşayan müşterilerimizin memnuniyetini ifade etmesi bizim açımızdan kuşkusuz en büyük ödül. Bunun için ortaya koyduğumuz kararlılık ve çabanın kamuoyunun görüşünü ortaya koyan bağımsız araştırmalarla bir kez daha teyit edildiğini görmek bizleri gururlandırıyor. Araştırmaya katılan tüm tüketicilerimize, araştırmayı düzenleyen Marketing Türkiye ekibine ve tüm Beypazarı Doğal Maden Suyu ailesine çok teşekkür ederiz.”

MADEN SUYU SEKTÖRÜNÜN LİDERİ BEYPAZARI DOĞAL MADEN SUYU

Türkiye’nin yerli sermayeli içecek markası Beypazarı Doğal Maden Suyu, uluslararası kalite ve lezzet ödülleriyle de başarısını tescillemeye devam ediyor. Doğanın adeta insanoğluna sakladığı mucizeyi,1957′ den beri tüketicilerinin beğenisine sunan Beypazarı Maden Doğal Maden Suyu, Maden Suyu sektöründe pazar payı olarak da sektörünün lider şirketi konumunda bulunuyor.

A.L.F.A. AWARDS’UN KAZANANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenenlenen, kazananların AKADEMETRE’nin uluslararası standartlarla oluşturduğu özgün metodolojisiyle belirlendiği ALFA Awards’ta ödüller 12 ilden toplam 1200 kişiyle yüz yüze görüşmeler sonucunda veriliyor. “Müşterilerin arzu boyutu”, “Markayı deneyimleme istekleri”, “İletişim boyutu”, “İlişki boyutu” ile “Markanın tüketici nezdinde bilinirliği” gibi parametrelerin yer aldığı araştırma 50’nin üstünde kategoride gerçekleştiriliyor.