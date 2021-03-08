Müşteri memnuniyeti için yeni yapılanmaya gitti

Fevzi Gandur Logistics Pazarlama & Müşteri Deneyimi Grup Müdürü Müge Karahan, müşterilerine daha yakın olabilmek amacıyla yeni bir yapılanmaya gittiklerini belirtti.

Müşterilerin Fevzi Gandur’da kendi iş süreçlerine özel deneyimlerini yaşayarak, birebir hizmet almalarını hedeflediklerini söyleyen Karahan, şunları anlattı: “Müşteri kazanmak zor, elde tutmak ise rekabetçi ortamda çok kıymetli. Müşteri Deneyimi ekibimiz, müşterilerimizin şirketimizdeki çalışanıymış gibi proaktif bir görev üstleniyor. Tüm işleri ve süreçleri birebir takip ederek şirketlere düzenli bilgilendirme yapıyor ve raporlar sunuyor. Amacımız fark yaratmak ve müşterilerimizin tedarikçisi değil çözüm ortağı olmak. Bu bilinçle müşterilerimizi daha etkin dinleyebileceğimiz, verdiğimiz hizmeti daha özel şekilde almalarını sağlayabileceğimiz bir ortam yarattık. Müşterilerimizin aldıkları hizmetin karşılığındaki memnuniyet derecesini temel motivasyonumuz olarak belirledik ve iş yapış modelimize buna uyarladık.”

Kurumsal yapılarını koruyarak müşterilerine ihtiyaç duydukları butik bir servis sunduklarını dile getiren Karahan, “Amacımız müşterilerimizle sürdürülebilir bir iletişim temelinde iş ortaklığımızı güçlendirmek. Onlara, onların bakış açıları ile hizmet deneyimi sağlamak.” diye konuştu.

Dijital yatırımlar ile pandemiyi yendi!

Karahan, dijital altyapıları ve CRM yatırımları sayesinde pandemiye rağmen pazar paylarını artırdıklarını dikkati çekti.

Müşteri Deneyimi departmanıyla birlikte Salesforce yatırımlarını da güçlendirerek Service Cloud yatırımı yaptıklarını anlatan Karahan, bulut tabanlı platform ile müşterilerin taleplerine hızlı cevap verebildiklerini, beklentilere etkili ve anlık çözümler sunabildiklerini ifade etti.

Karahan, “Ekibimiz, mobil uygulama üzerinden ofis, ev veya saha fark etmeksizin her yerden süreçlere anında dahil olabiliyor” bilgisini de paylaştı.