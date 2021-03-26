myViewBoard Classroom yenilendi

Hiçbir yazılım kurulumu gerektirmeden, internet tarayıcı üzerinde çalışabilen myViewBoard Classroom, öğretmen ve öğrencilere birer internatif tahta sunarak, görüntülü, gerçek zamanlı ve ortak çalışma yapılmasını mümkün hale getiriyor. Öğrencilerin etkileşimli bir şekilde eğitimlere katılabilmesini teşvik eden platform, en sık kullanılan dosya türlerini ve Google’ın eğitim odaklı G Suite hizmetlerini de destekliyor. Küresel kriz nedeniyle ücretsiz olarak erişilebilen uygulamayı, bu dönem kullanmaya başlayanlar ömür boyu kullanım hakkı da elde edebiliyor.

Yenilenen arayüz ve yepyeni özellikler

myViewBoard Classroom, ViewSonic’in dünya çapında edindiği deneyim ve kullanıcılardan gelen geri dönüşlerin dikkate incelenmesinin ardından, 3.0 versiyonunu yayımladı. Bu güncelleme ile kullanıcı odaklı yeni bir arayüze kavuşan platform, sunduğu kullanışlı özelliklerin sayısını da arttırdı. Yeni arayüz internet tarayıcı üzerinde iki farklı sekmede eş zamanlı çalışarak, anlatılan dersin ve sınıf bilgilerinin ayrı olarak takip edilebilmesini mümkün hale getiriyor. Pano, gerçek zamanlı birlikte çalışma, yeni sayfa mimarisi, parmak kaldırma ve grup çalışmalar için toplantı odası gibi birçok yeni özellik son güncellemeyle kullanıcılara sunuldu.

Tüm ihtiyaçlar tek bir 'Pano' üzerinde

Yeni sürümle birlikte gelen Pano özelliği, gerçek bir sınıfın dijital ikizini oluşturmayı hedefliyor, bu şekilde öğrencilerin tümünün görülebilmesini sağlıyor. Gerçek bir sınıf görüntüsünün dijital bir yansıması olan bu ekran üzerinden, öğrencilerin derse gösterdikleri ilgi takip edilebiliyor. Pano özelliği ayrıca, öğrencinin bağlantı ve dersi takip durumunu gösterirken, soru sormak isteyen öğrencileri de bildiriyor. Tüm bu özelliklere ek olarak Pano üzerinden grup çalışmalarını izlemek için de bir alan bulunuyor. Toplantı odası adı verilen bu alanı döndürüp yapılan işi veya öğrenci hakkında bilgileri görmek de mümkün oluyor.

Öğrencilerin etkileşimi artıyor

Küresel salgın ile birlikte ivmelenen uzaktan eğitim teknolojilerinin, önümüzdeki dönemlerde hibrit, örgün ve uzaktan modellerin bir arada olacak, şekilde ilerleyeceğini öngören ViewSonic Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa Bölge Müdürü Hasan Koçyiğit, uzak eğitim alanında geliştirdikleri myViewBoard Classroom 3.0 ile ilgili şunları söyledi: “Dünyada iki milyonun üzerinde kullanıcıya sahip olan myViewBoard ekosistemimiz, tüm kullanıcılardan toplanan geri dönüşler ve bu konuda edindiğimiz deneyimlerle kendini yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyor. Yeni yayımlanan Classroom 3.0 sürümünün altında da tüm bu bilgi ve deneyim yer alıyor. Yeni arayüz ve onlarca yeni özelliğin yanı sıra birçok iyileştirme yeni sürümle birlikte sunuluyor. Örgün ve uzaktan eğitim arasında kusursuz bir denge oluşturabilen myViewBoard ekosistemimizin sunduğu faydalardan yararlanmak isteyenler, myviewboard.com üzerinden kaydolarak platformu kullanmaya hemen başlayabilirler.”

21 Haziran’a kadar Ücretsiz

Küresel salgın nedeniyle myViewBoard ekosistemini Türkiye’de ücretsiz olarak kullanıma sunduklarını da hatırlatan Koçyiğit; “Ekosistemi kullanmanın hiçbir koşulu bulunmuyor ve bu süreçte üye olan herkes sistemimizden ömür boyu ücretsiz olarak faydalanabilecek. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 21 Haziran’a kadar myviewboard.com adresine girip kayıt yaptırmaları yeterli olacak” dedi.