Napolili şef Giovanni Terracciano Ankara'da

. İtalya Napoli doğumlu Giovanni Terracciano, ev yapımı makarna, İtalyan usulü pizza ve enfes tatlılar gibi seçkin örneklerden oluşan ve yalnızca bir hafta sunulacak benzersiz bir menü hazırladı. Le Meridien Istanbul Etiler ve Sheraton 4 Levent ‘in Başaşçısı olan İtalyan Şef Giovanni Terracciano’nun hazırladığı bu özel menüyü akşam yemeklerinde JW Steakhouse Ankara’da tadabilirsiniz. İtalyan kültürünün en popüler lezzetlerini bu özel haftada keşfetme fırsatını sakın kaçırmayın.

Aynı hafta içerisinde; İtalyan şefin 3 ayrı günde vereceği atölyelerde ise; risotto, Napoli tarzı pizza, geleneksel tiramisu yapımları uygulamalı gösterilip İtalyan mutfağıyla ilgili detaylı bilgiler paylaşılacak.

Leziz İtalyan yemek ve tatlılarının yapılacağı ve tadılacağı bu atölyeler, 11 – 12 ve 14 Kasım günüleri, 14:00 -16:00 saatleri arasında düzenlenecek.