New York'a taşınmaktan vazgeçti

ABD'li e-ticaret devi Amazon, bazı politikacılar, sendikalar ve aktivistlerden gelen itirazlar üzerine New York'ta yeni genel merkez kurma kararından geri adım attı.

15 ŞUBAT, 20190
Paylaş Tweet Paylaş
New York'a taşınmaktan vazgeçti

ABD'li e-ticaret devi Amazon, New York'ta yeni genel merkez açma planından vazgeçti.

Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin, eyaletteki bazı politikacılar, sendikalar ve aktivistlerden gelen itirazlar üzerine New York'ta yeni genel merkez kurma kararından vazgeçtiği belirtildi.

Yeni bir genel merkezin kurulması için seçilmiş yetkililerin desteğine ve iş birliğine ihtiyaç duyulduğu, bu nedenle itirazlar üzerine bu plandan vazgeçildiği ifade edildi.

Açıklamada, ''Anketler, New York'luların yüzde 70'inin planlarımızı ve yatırımlarımızı desteklediğini gösterse de bazı siyasiler planımıza karşı çıktıklarını ve projenin başlatılması için gereken konularda bizimle iş birliği yapmayacaklarını açıkça belirtti.'' ifadesi kullanıldı.

New York eyaletinde Queens bölgesinde açılması planlanan yeni genel merkezin 25 bin kişiye iş imkanı sağlayacağı kaydedilmişti. 

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Beko'dan 37 milyona ulaşan mesaj

Beko'dan 37 milyona ulaşan mesaj

Lojistik sektörünün kıdemli yarışması başlıyor

Lojistik sektörünün kıdemli yarışması başlıyor

Bayındır'dan sponsorluk anlaşması

Bayındır'dan sponsorluk anlaşması

Yorum Yaz