Obilet.com, EarlyBird Venture Capital’dan yatırım aldı

Yılın ilk çeyreği 19 milyon dolarlık yatırım alan Türkiye merkezli girişimlere 2. çeyrekte 8,5 milyon dolarlık bir yatırım daha geldi. Bu yatırımlar arasında en çok dikkat çeken firma Obilet.com oldu.

Yılın ilk çeyreği 19 milyon dolarlık yatırım yapılan Türkiye merkezli girişimlere 2. çeyrekte 8,5 milyon dolarlık bir yatırım daha geldi. Birçok şirketin büyüme hızını artıran bu yatırımlar arasında en çok dikkat çeken firma ise Obilet.com oldu. Otobüs ve uçak bileti online satış işlemleri dışında otobüs kiralama faaliyetlerini de sürdüren Obilet.com şirketinin büyüme hızını artırak devam etmesi öngörülüyor.

Tüm Gözler Obilet’te!

2012 yılında Ali Yılmaz ve Yiğit Gürocak tarafından kurulan Obilet.com, 2017 yılında 4 milyon üzeri bilet satışı ile büyümesini hızlandırmıştı. 2 milyonu aşkın kullanıcı tarafından hem Android hem de İOS üzerinden mobil uygulaması kullanılan firmanın büyümesini olumlu yönde etkileyecek yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.

100’e yakın otobüs firmasına hizmet veren Obilet.com aynı zamanda 500’den fazla havayolu firmasıyla da çalışıyor. Bilkent Üniversitesi mezunu olan iki genç kurucu; Ali Yılmaz ve Yiğit Gürocak, EarlyBird Venture Capital’dan gelen yatırım ile başta Bulgaristan ve İran olmak üzere komşu ülkelere de hizmet vermeyi amaçladıklarını açıkladı. 2018 yılına ait bilet satış sayılarının 6 milyonu aşmasını hedeflediklerini de sözlerine ekleyen genç kurucular; “Hız kesmeden ve kaliteden ödün vermeden her yolcuya hizmet vermeye devam edeceğiz. Yöneleceğimiz her pazarda market lideri konumuna gelmek istiyoruz.” açıklamasında bulundular.

Yatırımlar daha da yükselecek

Şirket değerlemesinin 200 milyon TL civarı olduğu düşünülen Obilet.com aynı zamanda 2018 yılının en yüksek yatırımı alan şirketleri arasına da girmeyi başardı. Başarısı bir tesadüf olmayan şirket 2017 yılında da Deloitte tarafında “son 4 yıl içinde en hızlı büyüyen seyahat – teknoloji şirketi” (1041 büyüme ile) seçilmişti.

2. çeyrekte Türkiye’ye yapılan 8,5 milyon dolarlık yatırımın 4 milyon dolarını alarak en yüksek yatırım oranına sahip Obilet.com şirketinden sonra ikinci yatırımı da 1,2 milyon dolarla Tapu.com aldı. Her ne kadar hizmet verdikleri sektörler farklı olsa da iki şirketinde online platform üzerinden iş yürütüyor olması da yatırım oranlarını etkiledi.

3. ve 4. çeyrekte Türkiye’ye ne kadarlık bir yatırım yapılacağı merak konusu olmuşken, pek çok firma yapılan yatırımların daha da artacağı yönünde açıklamalarda bulunuyor.