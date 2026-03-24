Odarama 4 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı

Yeni nesil toplantı ve etkinlik pazaryeri Odarama, büyüme yolculuğunu hızlandırmak amacıyla, Ali Sabancı ve Dubai merkezli Casta Grup başta olmak üzere yerli ve yabancı yatırımcılardan, 4 milyon USD değerleme üzerinden yatırım aldı.

Son 20 ayda 4,5 kat büyüyen Odarama; 120’den fazla kurumsal marka, on binlerce katılımcı ve %96 NPS skoruyla hızlı ve istikrarlı büyümesini sürdürdü. Platform, komisyonsuz, şeffaf ve tamamen dijital yapısıyla toplantı ve etkinlik pazarında fark yaratıyor.

Yatırımın Odağında Teknoloji ve Yapay Zekâ Var

Alınan yatırımın önemli bir bölümü;

• Yapay zekâ destekli talep–mekan eşleştirme

• Pazaryerinin, deneyimsel ekosisteme dönüşümü,

• Kullanıcı hayatını kolaylaştıran dijital altyapı yatırımları için kullanılacak.

İlk Yurtdışı Açılımı: Birleşik Arap Emirlikleri

Yatırımın stratejik odaklarından biri, Odarama’nın ilk yurtdışı açılımını gerçekleştireceği Birleşik Arap Emirlikleri pazarı. Güçlü turizm altyapısı, gelişmiş MICE ekosistemi ve yoğun uluslararası şirket varlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’ni Odarama için doğal bir büyüme merkezi haline getiriyor.

Odarama, online ağırlıklı ve komisyonsuz pazaryeri modeli sayesinde pazara hızlı giriş ve düşük operasyonel maliyet avantajı hedefliyor.

Emre Demir, stratejiyi şu sözlerle özetliyor:

“Dijital, şeffaf ve deneyim odaklı iş modelimiz farklı coğrafyalara çok hızlı adapte olabiliyor. Dubai ofisi ile başlayarak Orta Doğu’da ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir büyüme hedefliyoruz.”

Yeşil ve Yeni Nesil Küresel Vizyon



Odarama, yeni alanlar inşa etmek yerine mevcut ve atıl durumdaki mekânların değerlendirilmesini sağlayan sürdürülebilirlik yaklaşımını uluslararası pazarlara da taşıyacak. Karbon ayak izi hesaplama ve karbon nötrleme çözümleri, platformun global büyüme stratejisinin önemli bir parçası olacak. Odarama, aldığı yatırımla birlikte toplantı ve etkinlik dünyasında yalnızca mekân bulmayı değil; veri odaklı, çevreci, genç, dinamik ve küresel ölçekte ölçeklenebilir yeni bir dijital standart oluşturmayı hedefliyor.