İnovasyona dayalı ödeme sistemleri ödülleri “PSM AWARDS” için başvuru ve jüri değerlendirme süreci tamamlandı. Ödüller 12 Aralık Çarşamba günü İstanbul’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Ödeme Sistemleri Dergisi PSM, yayın hayatında 10’uncu yılını PSM AWARDS ile kutluyor. Teknolojide inovasyona dayalı bir prestij ödülü olan PSM AWARDS, yenilikçi ürün ve ödeme teknolojilerini geliştirmek, iyileştirme çalışmalarını desteklemek, inovatif projeleri öne çıkararak bunların gelişimindeki deneyimlerin ve birikimlerin paylaşılmasını sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Türkiye’nin önde gelen bankalarının, FinTech ve startup’ların katıldığı ödül programına 50’ye yakın başvuru yapıldı.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, myGini CEO’su Mehmet Sezgin, Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Önder Halisdemir, Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Genel Sekreteri Dr. A. Mete Çakmakcı ve WBA Global Kurucu Ortağı Dr. Özgür Güngör’ün bulunduğu seçici kurul 7 kategoride başvuruları değerlendirdi.

Visa Türkiye ve NCR Türkiye’nin sponsorluğunda düzenlenen PSM AWARDS’ın kazananları 12 Aralık Çarşamba günü İTÜ Teknokent ARI3’te düzenlenecek törende açıklanacak. Yarışmanın başvuru gelirleri Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın “Yarını İnşa Et” eğitim programına bağışlandı.

PSM AWARDS kategorileri

• En İnovatif Ürün

• En İyi Mobil Ödeme Çözümü

• En İyi Online Ödeme Çözümü

• Yılın Teknoloji Sağlayıcısı

• En İyi Ödeme Sistemleri Altyapısı

• Müşteri Odaklılık

• Yılın Startup’ı