Online itibar yönetiminde neler dikkat edilmeli?

Online itibar yönetimi konusunda kişi ve kurumlara destek veren itibarim.com Genel Müdürü Emrah Heper, online itibar yönetiminde sadece arama motorları üzerinden tarama yapılmasının yeterli olmadığını belirtiyor. Bu alanda hizmet almak isteyenlere “Bir yandan üçüncü kişilerin çeşitli arama motorları üzerinden yaptıkları aramalarda istenmeyen veya yanıltıcı bilgilere ulaşılması engellenirken aynı zamanda markanın internet üzerindeki imajının korunabilmesi adına sosyal medya ve diğer internet siteleri üzerinden paylaşılan kişisel ya da kurumsal tüm içeriklerin de hak sahibi tarafından takip ediliyor olması gerekir” uyarısında bulunan Emrah Heper, en sık karşılaşılan ifşa, iftira ve yalan haber sorununa da dikkat çekiyor.

İnternet üzerinden yapılan özel hayatın gizliliğinin ihlali, hakaret, karalama ya da iftira içeren tüm yayınlara karşı bu yayınların izlenmesi, gerektiğinde internet üzerinden tamamen kaldırılarak marka, şirket ya da kişi itibarının korunmasının şirketlerin internet üzerindeki pozitif imajı konusunda çok önemli ve değerli olduğuna değinen Emrah Heper, “Kişisel veya kurumsal itibara zarar veren video, görsel, yazılı içerik dahil olmak üzere istenmeyen tüm yayınlara ivedilikle müdahale ettiklerini belirterek vermiş oldukları bu hizmetle ilgili yoğun bir talebin olduğuna işaret ediyor ve online itibarını korumak ya da internet üzerinde bozulan imajın yeniden tesis edilmesini isteyen herkes için, bu takip, danışmanlık ve süreç yönetiminin şart olduğunu ifade ediyor.

İtibar koruma ve tesis etme amacıyla, itibarim.com ailesi olarak hizmet alanlarına içerik üretimini de kattıklarını sözlerine ekleyen itibarim.com Genel Müdürü, kötü içerikle mücadele etmede, başarıyı hızlandıran en önemli faktörlerden birinin olumlu ve sağlıklı içerik üretimi olduğunun da altını çiziyor.

Online itibar yönetimi ve fikri hakların online platformlarda da korunabilmesi için gerekli olan internet içerik kaldırma, isim sildirme, kopya içerik tespiti gibi müdahalelerde bulunan bu şirketler, hakları ihlal edilmiş kişi ve kurumlar için önemli bir ihtiyacı giderirken aynı zamanda kamu yararı da gözeterek, internetin doğru, sağlıklı ve yasal içeriklerle yapılandırılmasına da fayda sağlıyorlar.