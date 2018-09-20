"Oracle Impact İstanbul" iş liderlerini ağırladı

Gelişen teknolojiler ve bu teknolojilerin işler üzerindeki etkisine yönelik farkındalığı artırmayı hedefleyen Oracle Impact Etkinlikleri kapsamında “Oracle Impact İstanbul” dün gerçekleştirdi.

Gelişen teknolojiler ve bu teknolojilerin işler üzerindeki etkisine yönelik farkındalığı artırmayı hedefleyen Oracle Impact Etkinlikleri kapsamında “Oracle Impact İstanbul” dün gerçekleştirdi.

Oracle Impact İstanbul etkinliği, gelişen teknolojilerin iş inovasyonu üzerindeki etkilerini tartışmak üzere alanlarında uzman kişileri ve iş liderlerini ağırladı. Zirvede, birlikte kullanıldıklarında doğru teknolojilerin işletmelerin günlük faaliyetlerinde ne gibi yenilikleri ortaya çıkartabileceği ele alındı.

Yeni teknolojilerin detaylıca irdelendiği 12 sunumun öncesinde, Oracle ERP ve HCM Ülke Satış Direktörü Ayşegül Dedeoğlu ile Oracle Bulut Bilişim Satış Yöneticisi Dr. Burak Kuzucu’nun moderatörlüğünü yaptığı müşteri panelinde; Celal Vatansever - Arçelik ArGe Yöneticisi-Garage & Maker Lab., Yücel Karadeniz - Etstur Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı, Hüsnü Mete Güneş - İşbankası Digital Bankacılık Bölümü Bölüm Müdürü ve Boğaç Göncü - Sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, kurum içi girişimciliği değerlendirdi.

Oracle Türkiye ve LEENA Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Filiz Doğan, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yapay Zeka (AI), Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Blockchain de dahil olmak üzere gelişen teknolojiler, işletmelerin her alanda ve her seviyede iş yapma şekillerini günümüzde daha yeni hayal etmeye başlayabildiğimiz bir biçimde değiştiriyor.” “Bulut, işletmelerin yenilikleri daha hızlı geliştirmelerini, müşteri etkileşimini iyileştirmelerini, iş süreçlerinin verimliliğini yönetmelerini ve dijital dönüşümü hızlandırmalarını sağlayan motor; Yapay Zeka, Makine Öğrenimi ve Blockchain gibi gelişen teknolojileri mümkün kılıyor.”



