Pegasus Hava Yolları CIO’su Barış Fındıklı ve Oracle Sistemleri Türkiye, EECIS ve İsrail Bölge Direktörü Esra Ertürk, gelişen havacılık sektöründe Pegasus Hava Yolları’nın yeni dijital hizmetlerini ve müşterilerine sunulan yenilikleri duyurdu. Oracle Sistemleri Bölge Direktörü Esra Ertürk,şirketlerin dijital dönüşümde hızlı ve hevesli olduğunu belirterek; “Dijital çağda rakiplerine göre fark yaratmak isteyen şirketlerin birinci önceliği çok iyi bir teknoloji altyapısına sahiplik olmalı. Şirketlerin daha iyi hizmet verebilmeleri için müşteri deneyimlerine odaklanmaları gerekiyor. Müşteri deneyimini geliştirecek olan teknolojiler bulut, yapay zeka, IoT, blockchain, ve arttırılmış gerçeklik teknolojileri içinde geliştiriliyor. Oracle olarak dijital dönüşümü gerçekleştirmek isteyen tüm şirketlere en iyi altyapı teknolojisini sağlayabilmek için çalışıyoruz”. dedi. Pegasus Hava Yolları CIO’su Barış Fındıklı, çok hızlı bir gelişim ve müşteri memnuniyetinin öncelikli olduğu havacılık sektörünün Türkiye’de diğer ülkelere kıyasla daha da hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve geliştiğini vurguladı. Global bir hava yolu olan Pegasus’un dünyanın her noktasında müşterilerine aynı kalite ve hızda hizmet verebildiğine dikkat çeken Fındıklı son dönemdeki teknoloji yatırımları ile ilgili şu bilgileri paylaştı; “Pegasus olarak önceliğimiz en uygun uçak biletini en iyi hizmetle birlikte müşterilerimize ulaştırmak. Bu doğrultuda fark yaratabilmek için müşteri deneyimlerine önem verirken, maliyete verimliliği için de teknoloji yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Oracle ile iyi bir iş ortağı olduk ve yeni projeler üzerinde birlikte ilerliyoruz”. Dijital hava yolu şirketi olabilmek için çalıştıklarını vurgulayan Barış Fındıklı; “Tüm iş süreçlerimizi dijitale taşıyarak en iyi müşteri deneyimini sunmaya çalışıyoruz. Bilet almak için mobilden, internet sitemizden ya da çağrı merkezimizden bizimle iletişime geçen yolcularımızın bitel alımlarından, yolculuklarının sonlanmasına kadar geçen tüm süreçleri en iyi şekilde yeniledik ve yenilemeye devam ediyoruz” dedi.