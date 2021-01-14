Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni alan ilk perakende markası oldu

Koton, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ‘COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni yurtiçindeki tüm mağazaları (262), Genel Müdürlük Yerleşkesi ve Lojistik Merkezi ile alan ilk perakende markası oldu.

COVID-19 salgınının Türkiye’de ilk görüldüğü günden itibaren çalışanlarının müşterilerinin ve tüm paydaşlarının sağlığını “Her Şeyin Başı Sağlık” anlayışıyla gözeten Koton, üst düzey hijyen tedbirleri ve güvenli hijyen uygulamalarını hayata geçirdi. Sağlık Bakanlığı’nın işaret ettiği düzenlemelerin de ötesine geçerek yürüttüğü çok yönlü çalışmalarla perakende sektörüne referans olan Koton’un, bu alandaki standartları Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen Güvenli Hizmet Belgesi’yle de tescillendi.

Sektörde bir ilke imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirten Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, “Koton olarak, salgının başladığı ilk günden bu yana ‘Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı’ şartlarını titizlikle yerine getirdik. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda dünyanın en prestijli uluslararası yarışmasında, International Safety Awards/ Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri’nin 62’incisinde Türkiye Hazır Giyim Perakende Sektörü birinciliğimizden sonra, yurtiçindeki tüm (262) mağazalarımız, genel müdürlük yerleşkemiz ve lojistik merkezimiz ile aldığımız bu belge, “Her Şeyin Başı Sağlık” anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalarımızın da, sağlık ve güvenlik konusundaki iddiamızın da bir tescili. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın önderliğinde, TSE tarafından yayınlanan COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’na göre belirlenen kriterleri mağazalarımızda yerine getirerek, yapılan denetimler sonucunda güvenli hizmet verdiğimizi gösteren ‘Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ne layık görüldük. TSE Başkanı Sayın Prof. Dr. Adem Şahin’in kurumumuz adına paylaştığı teşekkür belgesi bizim için çok anlamlı ve gurur verici. Önümüzdeki dönemde de Koton olarak, toplumsal ve ekonomik yaşantının güvenli şekilde devam etmesine katkı sorumluluğuyla hareket etmeye devam edeceğiz. Bu zorlu günlerin öğrettikleriyle, birlik ve dayanışma duygularıyla hep birlikte olumlu bir dönüşüme imza atacağımıza inancımız tam.” dedi.