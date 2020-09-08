Oyun ekosistemine özel girişimcilik programı: Monster Gaming Lab

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren teknoloji markası Monster Notebook, Türkiye’de oyun girişimciliği ekosisteminin gelişmesi için hayata geçirdiği projelerine bir yenisini ekledi. En iyi oyun fikirlerinin gerçekleşmesi hedefiyle oluşturulan girişimcilik programı Monster Gaming Lab, Monster Notebook Kurucu ve CEO’su İlhan Yılmaz’ın ve Monster Notebook CGO’su Cem Çerçioğlu’nun katılımı ile gerçekleştirilen online basın toplantısında tanıtıldı.

Monster Notebook bünyesinde kurulan Monster Gaming Lab’a başvuran en iyi 5 girişim, kuluçka, hızlandırma ve yatırım adımlarından oluşan program dahilinde desteklenecek.

Programa dahil olan girişimler mentorluk, çalışma ortamı desteği, bulut teknolojisi desteği, devlet destekleri danışmanlığı, iş birliği fırsatı, eğitim, iş bağlantıları, yatırımcılara erişim, teknoloji altyapısı, tanıtım desteği, oyun ve girişimcilik eğitimi alacak. Monster Gaming Lab’a dahil olan girişimlere ayrıca Monster Notebook’tan yatırım alma olanağı da sağlanacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Monster Notebook Kurucu ve CEO’su İlhan Yılmaz şunları kaydetti: “Her geçen sene genişleyen oyun pazarında oyun geliştirmeden e-spora farklı alanlarda çok ciddi fırsatlar var. Türkiye’nin oyuna dair hemen her alanda küresel rekabette öne çıkabilecek gücü olduğunu biliyor, Monster Notebook olarak tüm faaliyetlerimizde ülkemizin bu alandaki başarılarına katkı sunmayı hedefleyen bir vizyon ile hareket ediyoruz. Oyun girişimciliği alanını ise ayrıca önemsiyoruz. Oyun sektörü, ülke ekonomimiz için önemli bir yatırım alanı. Yakın zamanda gerçekleşen Türk oyun firmalarının başarılı çıkışları bunun en iyi kanıtı. Bugün Türkiye’de 100’e yakın oyun firması var. İleride bu firmaların sayısı ve başarıları daha da artacak. Fakat bu başarının normal seyrinde gelmesini beklemek olmaz; girişim ekosisteminin beslenmesi, bu alanda farkındalık yaratılarak ekosistemin daha fazla yatırım çekmesi sağlanmalı. Monster Notebook olarak hem bu konudaki farkındalığı artırmak hem de oyun fikirlerinin ortaya çıktığı, geliştirildiği ve oyun dünyasıyla paylaşıldığı bir ortam oluşturarak genç girişimleri desteklemek için Monster Gaming Lab’ı kurduk. Bu program ile girişimlerin oyun geliştirme süreçlerinde ihtiyaç duydukları know-how’ı onlara sağlayacak, onları ekosistemin önemli paydaşları ile bir araya getireceğiz. Henüz ilkini gerçekleştirdiğimiz bu proje, ilerleyen dönemde güçlenerek daha fazla girişimciye ulaşacak.”

Her aşamadan girişimin başvurabileceği programa başvurular 4 Eylül’de başlıyor. Başvuru sürecinin sonunda başvurusu kabul edilen girişimciler, 2 ay sürecek programa katılmak üzere jüri sunumlarına davet edilecek.