Pandemi uygulamalarıyla tam not aldı

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiği koronavirüs salgınında, normalleşme süreci hızla devam ediyor. Tedbirli sosyal yaşam kuralları çerçevesinde başlayan “yeni normal” isimli dönemde, çalışan sağlığı ve memnuniyetine verilen önem bir kat daha arttı. Sepaş Enerji, salgın döneminde hayata geçirdiği uygulamalarla insan sağlığına yönelik hassasiyetini ortaya koydu.

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de 1,8 milyon aboneye kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti sunan Sepaş Enerji, salgın döneminde devreye aldığı uygulamalarla sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturdu. Salgının Türkiye’ye ulaştığı resmi makamlarca doğrulandığı andan itibaren sağlık önlemlerini uygulanmaya başlayan şirkette, çalışanların yüzde 80’lik kısmı ev-ofis modeliyle uzaktan hizmet vermeyi sürdürdü. Salgın dönemiyle devreye alınan “Çalışan Destek Hattı”yla, tüm çalışanlara ve ailelere psikolojik danışmanlık desteği sunuldu. Şirket içi motivasyonu artırma amacıyla online buluşmalar ve videolu mesajlara başvurulurken, istihdamı korumaya yönelik önlemler de alındı.

Sepaş Enerji, salgın döneminde sosyal mesafe kurallarına göre çalışma ortamını dizayn ederken, online hizmet kanallarıyla her an abonelerinin tüm işlemlerini yerine getirdi. Dijital dönüşüm stratejisiyle online platformları güçlendiren şirket, çalışan ve vatandaş sağlığı için gerekli tüm hijyenik tedbirlerle müşteri hizmetleri merkezlerini açık tutarak kamu hizmetinin kesintiye uğramamasını sağladı.

Sepaş Enerji çalışanlarının yüzde 98’ine göre sağlığa öncelik verildi

Sepaş Enerji’nin salgın dönemindeki uygulamalarının, çalışan memnuniyetine katkı sağladığı görüldü. Türkiye’nin en iyi işveren şirketlerini araştıran Great Place to Work’ün koronavirüs salgını döneminde şirketlerin aldığı önlemleri ve çalışanlara yaklaşımlarını ölçen anket, Sepaş Enerji’nin başarılı olduğunu ortaya koydu. Katılımcılara yöneltilen 18 sorunun tamamında,

Sepaş Enerji’nin diğer şirketlerin ortalamasına göre daha iyi puana sahip olduğu dikkat çektir. Ayrıca, Sepaş Enerjinin, “Şirket tarafından dinlendiğini hissetme ve ihtiyaç olunan desteği alma” konularında diğer şirketlere oranla yaklaşık yüzde 30 daha yukarıda olduğu gözlemlendi.

Yaklaşık 10 bin çalışanın katıldığı anket sonuçlarını değerlendiren Sepaş Enerji Genel Müdürü Hakan Çağrı Poyraz, şunları kaydetti: “Salgın süreci herkes adına oldukça hassas bir dönemdi. Biz de böylesi kritik bir konuda hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızla daima çalışanlarımızın yanında olduk. Arkadaşlarımızın yüzde 98 oranında Sepaş Enerji’nin insan sağlığını birinci plana aldığını düşünmesi bizler için mutluluk verici. Yüzde 95 oranında, çalışanların birbirlerine destek oldukları yönünde düşünce belirtmeleri, uygulamalarımızın başarıya ulaştığının bir diğer göstergesi oldu.” Öte yandan anket sonuçlarına göre, Sepaş Enerji çalışanlarının yüzde 96’sı sürecin şirket içinde etkili biçimde yönetildiğini ve müşteri beklentilerinin karşılandığını düşünürken, yüzde 95 oranında çalışan, sürecin şirkete etkileri hakkında bilgilendirildiklerini belirtti.

Great Place to Work® Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, araştırmanın şirketlerin iç iletişim süreçlerini geliştirmede oldukça önemli olduğunu vurguladı. Toprak: “Koronavirüs sürecinde şirketleri değerlendirdiğimiz araştırmamızın, çalışan beklentilerini anlayabilme ve yeni normale hazırlanabilme adına oldukça faydalı olduğunu düşünüyor ve gözlemliyorum” dedi.