Pandemide ekonominin son kalesi e-ticaret

Pandemi bir yandan dünya ekonomilerinin dayanma gücünü zorlarken diğer yandan da e-ticaretin büyümesine büyük bir ivme kazandırdı.

Pandemi sürecinde birçok sektör hayatta kalma mücadelesi verirken e-ticaret sayesinde büyüme atağında olanlar da var. Pandemi yaşattığı bu zorluklarla şirketlerin iş modellerini, üretim ve dağıtım kanallarını yeniden gözden geçirmelerine neden oluyor.

E-ticarette ilk 6 ayda yüzde 64’lük büyüme

Uraw Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu, 2019 e-ticaret rakamlarının, 2020’nin ilk altı aylık dönemiyle karşılaştırıldığında, yüzde 64’lük büyüme yaşandığını dile getirdi. Servet Şerifoğlu; “Yılın ilk altı aylık dönemi, 2019’un aynı dönemi ile karşılaştırıldığında e-ticaret hacminin 91 milyar türk lirasına ulaştığı görülmektedir. E-ticaret sektörünün bu hızla giderse pandeminin de etkisi ile seneyi 200 milyar gibi bir rakamla kapatması süpriz olmayacaktır. Bu gelişmeye paralel olarak kozmetik sektörü de 2019’un ilk 9 ayına göre %26 artış ile 10,5 milyar seviyesine ulaştı, 2020 yılı sonunda 14 milyarı bulması öngörülüyor” dedi.

Koronavirüs, dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu gösterdi

Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu ve bu değişime ayak uyduramayanların sektörde var olmalarının mümkün olmadığını belirten Servet Şerifoğlu; bu süreçte özellikle kozmetik, kişisel bakım, sağlık, gıda, bilişim teknolojileri, kimya, e-ticaret, lojistik, perakende ve ihracata dayalı sektörlerdeki şirketler için yeni fırsatlar oluştuğunu belirtti. Şerifoğlu; “Yükselen e-ticaret grafiğini değerlendirdiğimizde önemli aktörlerin başında kozmetik ve kişisel bakım sektörleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde tüketiciler, evde kaldıkları süre boyunca ihtiyaçlarını güvendikleri e-ticaret siteleri aracılığıyla aldılar. Dolayısıyla e-ticaret satışlarında ciddi bir artış gözlemlendi. Zaten Türkiye’de e ticaret, yükselen bir büyüme grafiği çiziyordu ancak pandemi bu dinamiği çok farklı bir noktaya taşıyarak, alışveriş alışkanlıklarını tamamen değiştirdi” dedi.

Krizi fırsata çevirme şansımız yüksek

Kriz döneminde yeni normaller oluştuğunu ve bu değişikliklere hızlı adapte olarak yol haritalarını yenileyen şirketlerin büyüdüğünü dile getiren Şerifoğlu, Krizi fırsata çevirebilen şirketlerin, dijital dönüşümü başaran şirketler olacağını söyledi.

“Sektörün en önemli global oyuncularından biri olma hedefiyle yola çıktık”

AR-GE ve inovasyon odaklı bir çalışma vizyonu geliştirdiklerini dile getiren Servet Şerifoğlu; “Biz ürünlerimizi dünyanın her yerine ulaştırmak ve başarımızı sürdürülebilir kılmak için çalışıyoruz. E ticaret hacmimizi doğru kullandığımızda dünya bazında gücümüzü katlayabilir ve ihracatımızı artırabiliriz. Kozmetik sektöründe ve e ticarette güven çok önemli. Ürünün içerik ve kalitesinin yanı sıra tüketici üzerinde bırakılan olumlu izlenim, markanın değerinin yükselmesine yardımcı oluyor. Güven birinci önceliğimiz ve işimizi daha ileri taşımak istiyoruz. Müşterilerimizden memnuniyetlerini bildiren geri dönüşler almak en büyük motivasyonumuz” diyerek sözlerini tamamladı.