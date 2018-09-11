PayPal Global’den Papara’ya transfer

PayPal’ın MENAT bölgesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Cenap Doğru, Türkiye’nin önde gelen e-para şirketlerinden Papara’ya yönetici ortak olarak transfer oldu.

PayPal’ın MENAT bölgesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Cenap Doğru, Türkiye’nin önde gelen e-para şirketlerinden Papara’ya yönetici ortak olarak transfer oldu

Cenap Doğru 1,3 milyondan fazla üyesi bulunan Türkiye’nin populer elektronik para şirketi Papara’da operasyon, kartlı sistemler, iş geliştirme ve global ortaklıklardan sorumlu COO olarak görev yapacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri fakültesinden mezun olan Cenap Doğru, 2000-2013 yılları arasında Garanti Ödeme Sistemleri’nde Üye İşyeri Pazarlama departmanında Pazarlama Yöneticiliği, Üye İşyeri Satış Direktörlüğü ve İstanbul Bölge Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Ardından 2013 yılında PayPal Türkiye ofisine Genel Müdür Yardımcısı olarak transfer olup son olarak PayPal’ın Doğu Avrupa ve MENA bölgelerinden sorumlu Üye İşyeri servisleri başkanlığı gibi görevleri yürütmüştür.

Cenap Doğru’nun değerlendirmesi ise şöyle oldu : Papara kısa zamanda Türkiye’de muaazzam işler başardı, çok yakın zamanda yapacağı global ve bölgesel işbirlikleriyle aynı başarıyı yurtdışına da taşıyacağına eminim.

Papara Ödeme Kuruluşu ve Elektronik Para kurucu ortağı ve CEO’su İlker Diker ise ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

Sektörün önemli ve deneyimli isimlerinden biri olan Cenap Doğru’nun şirketimize hem ortak hem de COO olarak katılmasıyla birçok başarılı işe imza atacağımıza inanıyorum.”

Papara Hakkında

Papara, 6493 sayılı kanun kapsamında kurulmuş, BKM ve MasterCard üyesi olan bir elektronik para kuruluşudur. 2016 yılında kurulan Papara, bireysel müşterilere ve kurumsal şirketlere ödeme ve para transferi hizmeti veriyor. 1,3 milyondan fazla kullanıcıya sahip dijital ödeme sistemi bugün BiTaksi, Yandex, Youtube gibi birçok seçkin uluslararası firma ile işbirliği yapıyor. Papara kullanıcıları MasterCard güvencesiyle kartlarını tüm dünyada rahatlıkla kullanabiliyor, hesaplarındaki parayı herhangi bir bankanın ATM’sinden 7/24 nakit çekebiliyor.

Papara Card, papara.com.tr ve Papara mobil uygulamalarının yanı sıra D&R mağazaları ve PTT şubeleri, dr.com.tr’den, n11, gittigidiyor, idefix internet sitelerinden, TveK mağazaları ve tvek.com.tr’den, Nokta Kırtasiye mağazalarından, Pratik İşlem ve Faturavizyon noktalarından alınabiliyor.