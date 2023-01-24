‘Pierre Cardin Bedding’ Taşkıranlar Grup çatısı altına girdi

Taşkıranlar Grup, Pierre Cardin ve Aydınlı Grup ile imzaladığı anlaşmayla markanın üretim, satış ve pazarlama haklarını aldı.

Pierre Cardin Bedding, Taşkıranlar Grup çatısı altında ilk kez İstanbul Mobilya Fuarı’nda yeni konseptiyle görücüye çıktı.

Geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmayla dünyaca ünlü Pierre Cardin Bedding markasının Türkiye ile birlikte başta körfez ülkeleri ve Türki cumhuriyetleri olmak üzere dünyanın farklı ülkelerindeki iş ortağı Taşkıranlar Grup oldu. Taşkıranlar Grup, Pierre Cardin ve Aydınlı Grup ile imzaladığı anlaşmayla markanın üretim, satış ve pazarlama haklarını aldı.

Dayanıklı tüketim sektörü üretim ve pazarlamasında 50 yılı aşan tecrübeye sahip olan ve bünyesinde ABC Mobilya, ABC Bedding, Mobstil, Magazin ve Skybedd markalarını bulunduran Taşkıranlar Grup, dünyaca ünlü Pierre Cardin Bedding markasının yataklarını üreterek satış ve pazarlamasını yapacak.

Taşkıranlar Grup, bünyesine kazandırdığı Pierre Cardin Bedding ile ilk kez bayii adayları ve tüketicinin karşısına çıkacak. 24-29 Ocak 2023 tarihlerinde Yeşilköy İFM’de düzenlenecek olan İstanbul Mobilya Fuarı’nda, Pierre Cardin Bedding ürün ve konseptiyle ‘uyku ürünleri sektöründe’ yeni bir anlayış sunulacak.

Pierre Cardin Bedding Genel Müdürü Bilal Uyanık, sadece Türkiye’de değil dünya pazarlarında satış ve dağıtım gücüne sahip olduklarını belirterek, 50 yıllık ticari ve üretim deneyimlerini 73 yıllık Pierre Cardin markası ile birleştirdiklerini vurguladı. Bilal Uyanık “Dünyaca ünlü Pierre Cardin markasıyla yapılan anlaşma ile Taşkıranlar Grup’un gücünü ve tecrübesini bir kez daha ortaya koyduk. Bu anlaşmayla Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde Pierre Cardin yataklarının tek yetkili üretici ve dağıtımcısı olarak faaliyet göstereceğiz. Pierre Cardin markasının 73 yıllık uluslararası deneyim ve vizyonunu yatak ve uyku ürünleri sektörüne kazandırıyoruz.” dedi.

Bilal Uyanık, Taşkıranlar Grup olarak, mobilya ve yatak sektöründeki faaliyet alanlarında uzmanlaşmaya giderek sadece yatak ve uyku grupları üretiminde toplam 70 bin metrekare kapalı alana sahip sektörün en teknolojik üretim tesislerine sahip olduklarını söyledi. Uyanık, yeni markayla birlikte tesislerde ilave üretim hatları yatırımlarıyla, tek çatı altında sektörün global ölçekte en önemli kapasitelerinden birisi haline geleceğine vurgu yaptı. Pierre Cardin koleksiyonlarının ilk etapta mevcut tesislerde üretileceğini belirten Bilal Uyanık, “2 ay içinde tamamlanacak yeni yatırımlarla uluslararası pazarda etkin olmayı planlarken bir yandan da farklı coğrafyalarda yatırım fırsatlarını da takip ediyor olacağız.” dedi.

Tüketicilere de ‘uyku sektöründe’ yeni bir anlayış sunduklarını vurgulayan Bilal Uyanık, kurumsal ve uluslararası standartlara sahip yepyeni bir uyku mağazaları zincirini kurduklarını söyledi. Bilal Uyanık, Pierre Cardin Bedding markası ile ilgili hedeflerini şöyle açıkladı:

“Bünyemize yeni katılan Pierre Cardin Bedding markası için uzun soluklu ar-ge çalışmaları ve araştırmalarımızla, farklı tüketici alışkanlıklarını izleyerek, üstün konforun yanında farklı ihtiyaçlara cevap verecek yepyeni bir ürün konsept hazırladık. Geliştirdiğimiz çok özel koleksiyonda 20 konsept ürünle tüketicilerimize farklı deneyim ve alışveriş keyfi sunuyoruz. Markanın gücüne ve imajına uygun nitelikte bir koleksiyonla bayilerimiz ve tüketicilerimizle buluşuyoruz. Pierre Cardin Bedding mağaza konseptimizle Türkiye ve dünya çapındaki bayii ağıyla en kaliteli ürünü, en kaliteli satış ortamında ve en üstün hizmetle tüketiciye ulaştırmayı hedefliyoruz. İstanbul Mobilya Fuarı’nda ilk kez Pierre Cardin Bedding markamıza ait ürün ve konseptimizi bayii ve tüketicilerimize sunmanın heyecanını yaşıyoruz.”

Marka yatırımcılarına da seslenen Bilal Uyanık “Pierre Cardin Bedding markası için bayilik yapacak yatırımcılara kazançlı fırsatlar sunduğumuz iş birliği önerisi yapıyoruz. Uzun soluklu bir iş modeli ile bayilerimize sektörden farklılaşan kazanç ortamları sunuyoruz.” dedi.