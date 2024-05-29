Pınar Süt’ten, 300 milyon liralık yatırım

50 yıl önce Türkiye'yi Uzun Ömürlü Süt ile tanıştıran ve sektörün lider markalarından biri olan Pınar Süt, “Nesillerin Sağlığı, Nesillerin Yarını” vizyonuyla ambalajlarını yeniledi. Sürdürülebilir gelişim vizyonuyla çalışmalarını gerçekleştiren Pınar Süt, modern tasarıma sahip yeni ambalajı için 2024 yılı sonuna kadar yaklaşık 300 milyon liralık yatırım gerçekleştirmiş olacak.

Yeni nesil ambalajları Türkiye ile ilk defa buluşturan Pınar Süt, Sade Süt, Pınar Organik Süt, Pınar Çocuk Sütü ve Pınar Denge Süt çeşitlerinde Ultra Edge ambalajı tüketicilerinin beğenisine sunuyor. Yeni ambalajlar, özel tasarlanmış kapağıyla kolayca çevrilip açılıyor, geniş ağız çapıyla kesintisiz ve kontrollü olarak dökülebiliyor.

Üretime geçtikleri ilk günden bu yana gıda güvenliği, kalite ve inovasyona verdikleri öneme dikkat çeken Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, amaçlarının her zaman için sağlıklı ve mutlu nesiller yetişmesine katkıda bulunmak ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen çalışmalar gerçekleştirebilmek olduğunu belirtti.

Kuruldukları yıldan bu yana sektörlerini geliştirmek için yeni yatırımlar yaptıklarını söyleyen İdil Yiğitbaşı; “2024 yılında da yaklaşık 300 milyon liralık yatırım yapmış olacağız. Yenilik ve kaliteden ödün vermeden, tüketicilerimize en iyi ürünleri ve hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Türkiye’de ilk defa tüketicilerimiz ile buluşacak yeni nesil ambalajımız da bu vizyonumuzun bir yansımasıdır. Pınar Süt'ün uzun yıllara dayanan tecrübesini, tüketicilerimizin beklentilerini ve sektördeki en son teknolojiyi bir araya getirerek ortaya çıkardığımız yeni nesil ambalajımız, birçok açıdan fark yaratıyor. Kolay açılabilir kapağı, geniş ağız çapı ve dökme performansıyla, modern tasarımı ve kullanıcı dostu özellikleriyle tüketicilerimize değer katacak bir ürün sunuyoruz. Bizim için önemli olan sadece ürünlerimizin kalitesi değil, aynı zamanda tüketicilerimizin memnuniyetidir. Bu nedenle, yeni nesil ambalajımızı tüketicilerimizin beklentilerini karşılamak ve onlara daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla geliştirdik. Katkısız, doğal ve ilk günkü tazeliğini koruduğumuz sütümüzü Türkiye’nin en güçlü satış teşkilatı ile ülkemizin her noktasında ulaştırarak herkesin süt içebilmesine destek olduk. Tam 50 yıldır çiftçilerimiz, tedarikçilerimiz ve tüm iş ortaklarımızla Nesillerin Sağlığı Nesillerin Yarını için yenilikçi, sağlıklı ve lezzetli ürünlerimizle tüketicilerimizin yanındayız. Bu vesileyle tüm sektör paydaşlarımızın 1 Haziran Dünya Süt Günü’nü kutluyorum" dedi.

79 yıldır durmadan sahip oldukları girişimci ruhla inovasyon odaklı olarak çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş “Pınar markamızla daha iyi bir yaşam sunma adına tüketicilerimizin yaşamına değer katan yenilikçi ürünler ve hizmetler geliştiriyoruz. İnovasyona inanıyor, girişimci ruhumuzla sürekli olarak yeniliklere imza atıyoruz. Böylelikle topluluk bünyesindeki tüm markalarımızı ülkemizin ikinci yüz yılında öne çıkacak şekilde geleceğe taşımak istiyoruz. Pınar Süt’te gerçekleştirdiğimiz yatırım da bu çalışmalarımızın bir göstergesi niteliğinde…” diyerek pazarında lider ürünleriyle Pınar Süt’ün, 50 yıldır her gün olduğu gibi tüketicilerinin sağlığı adına ürünler geliştirmeye devam edeceğini vurguladı.

Pazar Lideri Ürünler

Günümüzde Türkiye’deki her hanede ambalajlı süt tüketilirken Ipsos Hane Tüketim Paneli’ndeki bilgilere göre her 100 hanenin 63’ü Pınar Süt tüketiyor. Türkiye'de ilk kez uzun ömürlü süt (UHT) teknolojisini kullanan marka olan Pınar Süt, yıllardır, süt ve süt ürünlerini bu ileri teknoloji ile ilk günkü lezzeti ve tazeliğinde tüketicisine ulaştırmak için çalışıyor. Pınar Süt, bugün ürün gamında Sade Süt, Protein Süt, Organik Süt, Çocuk Devam Sütü, Denge Laktozsuz Süt, Kido Aromalı Süt ve Light Süt kategorilerinden oluşan geniş bir ürün portföyüyle tüketicilere ulaşıyor.

Pınar Sade Süt %20 ciro payı ile liderken; Pınar Organik Süt de %68 pazar payı ile liderliği elinde bulunduruyor. Pınar Çocuk Devam Sütü ise Sade ve Ballı varyantları ile %54 pazar payıyla en çok tercih edilen marka olarak öne çıkıyor. Pınar Protein Süt, Vanilya, Kakao, Yer Fıstığı ve Muz Aromalı, Çilek ve Kahve çeşitleri ile 500ml prizma ambalajlarda tüketici ile buluşarak %61 pazar payı ile kategorinin pazar lideri olarak konumlanıyor.