Polat Holding, gayrimenkul sektöründeki ilk yurt dışı projesi Duna Pearl’ü Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerinden Macaristan’da hayata geçiriyor. 60 milyon euro yatırım bedeli olan proje hakkında konuşan Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, şöyle konuştu: “2020 yılında 65. yılını kutlayacak Polat markası bugüne kadar ülkemize ve sektörümüze hep hizmet etti, etmeye de devam ediyor. Bugün burada gayrimenkul sektöründeki ilk yurt dışı projemiz Duna Pearl’ü duyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. . Ülkemizde hayata geçirdiğimiz projelerden elde ettiğimiz bilgi ve derin tecrübeyi yurt dışındaki projelerimizde kullanıyoruz. Bildiğiniz üzere Polat markası olarak ülkemizde de birçok önemli projeyi bir arada yürütüyoruz. Bu anlamda Türkiye’deki yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. Polat Holding olarak Macaristan’ı Avrupa’da bir üs olarak ele alıyoruz. Bu sebeple gayrimenkul sektöründeki ilk yurt dışı projemiz olan Duna Pearl’ü burada hayata geçiriyoruz. Gerek gayrimenkul sektöründe gerekse diğer sektörlerde kazandıklarımızı ülkemizin kalkınması adına kullanmaya devam edeceğiz.”

Budapeşte’nin en değerli bölgelerinden 13. Bölge’de hayat buluyor

Polat, “Adını İngilizce anlamı pearl olan inciden alan Duna Pearl’ü, benzersiz bir lokasyonda hayata geçiriyoruz. Projemizi, Budapeşte'nin en işlek bölgelerinden 13. bölge'nin en değerli lokasyonlarından little manhattan olarak da anılan ujlipatvaros'ta yer alıyor. Projemiz Margaret Adası’nın tam karşısında; şehir merkezi, metro ve önemli iş merkezlerinin bulunduğu Váci út’a ise yürüyüş mesafesinde bulunuyor. Margaret Adası’nın karşısında, bölgenin en büyük parkı Szent Istvan’a komşu konumunda yer alan Duna Pearl, özel tasarlanan konut ve yeşil çatı bahçeleriyle Tuna Nehri’nin kıyısında hayat bulacak” diye konuştu.

Tuna’nın İncisi

Projenin teknik detayları hakkında bilgi veren PD Real Estate Development’ın Genel Müdürü Murat Aysan şunları söyledi; “Konut, otel ve mağazalardan oluşan karma bir proje olarak hayata geçirdiğimiz Duna Pearl’de, 200 daire ve 100 odalı iş oteli yer alıyor. Projemizde 1+1 daireler 47-72 metrekare; 2+1 daireler 80-85 metrekare; 3+1 daireler ise 99-109 metrekare aralığında olacak. Duna Pearl’de metrekare fiyatları lansmana özel sınırlı sayıda daire için 4 bin 500 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuyoruz.. Yatırımcılara yılsonuna kadar yüzde 17’ye varan lansman indirimi avantajı sağlıyoruz. Projemizi 2022 Nisan ayında tamamlamayı planlıyoruz.”