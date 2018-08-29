Reysaş GYO 12. binasını bitirdi

Depo, İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli Bölgesi lojistik depolama alanlarının merkezi Çayırova’da inşa edilen, bölgenin en yeni ve modern deposu olma özelliğine sahip. A sınıfı depo özelliği taşıyan proje, 9 şiddetinde depreme dayanıklı statik hesap, çelik ve beton kalitesiyle üretildi.

Reysaş GYO’nun en önemli rekabet aracı merkezi konumlarda yer alan özmal depolarının ihtiyaca cevap verecek büyüklükte ve fiyat avantajına sahip olması. Bu sayede kaliteli depolama sektöründe lider konumda olan şirket, inşaat ve donanım kalitesiyle Türkiye’nin en yüksek standartlı depolarını rekabetçi fiyatlara sunabiliyor.

Reysaş GYO'dan yapılan açıklamada, şu noktalara vurgu yapıldı:

"Şirketimiz depolarında en üst düzey donanımlarının kullanılmasının yanı sıra satış sonrası hizmetleri ile de sektörde fark yaratmaktadır. Lojistik kampüsü haline gelen depolarında inşaat mühendisleri, elektrik teknisyenleri, yangın uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tam zamanlı olarak istihdam edilmekte ve olası müşteri taleplerine eş zamanlı olarak yanıt verilmektedir. Lojistik kökenli bir şirket olmanın verdiği avantajla sektörün ihtiyaçlarının bire bir karşılanması, öncü lojistik firmalarıyla yıllardır süregelen işbirlikleri sayesinde ilk sırada tercih edilir oluşu ve proje tesliminde hızlılık gibi faktörler de diğer firmalarla arasında açık ara bir fark oluşturmaktadır."