Türkiye’de 2005 yılından bu yana kurumlara özel tv sistemleri kurup yöneten Sistem 9’un ‘S9Vision’ yazılımı hizmet verdiği müşterileri ile birlikte doğru orantılı büyüyerek tam 21 ülkeye yayıldı.

Sayısı 200’ü aşan kurumun çözüm ortağı olduklarını anlatan Sistem 9 Yönetim Kurulu Başkanı Kaan AKIN, kurumlardan bilgiyi alarak en doğru şekilde işliyor ve marka ile hedef kitle arasında sürdürülebilir bir bağ kuruyor. Kaan AKIN, Sistem 9’u Türkiye’nin digital signage markasına dönüştürdü.

İstanbul Teknokent’teki merkezlerinde bu alana yönelik özel bir yazılım geliştirdiklerini hatırlatan Sistem 9 Yönetim Kurulu Başkanı S. Kaan Akın, “Yabancı yazılımlar ile S9Vision arasında hiçbir fark yok aksine bizim yazılımımız çok daha müşteri odaklı. Nitekim S9Vision’ın üstün özellikleri yurtdışındaki dünya devi birçok organizasyon tarafından ödüllendirilerek teyit edildi” diyor.

200’ü Aşkın Firma Kullanıyor

Sistem 9, Türkiye’de farklı sektörlerden 200’ü aşkın yerli ve global firmaya hizmet veriyor. Hizmet verdikleri firmaların yurtdışındaki şube veya mağazalarında kullandığı, içinde S9Vision DS yazılımı bulunan dijital ekran sayısının sürekli artığına dikkat çeken Akın açıklamalarına şöyle devam ediyor: “Müşterilerimizin yurtdışındaki büyümelerine paralel olarak biz de Türk mühendislerimizin elinden çıkan yerli yazılımımızı bir bakıma yurtdışına ihraç etmiş oluyoruz. Hali hazırda içinde kendi yazılımımız olan, ülkemizde ve yurtdışında tüm kontrolleri Sistem 9 tarafından sağlanan binlerce lokasyonun Dijital Yayın ve Bilgilendirme Ekran sayısı 40 bini aştı. Bu da yabancı yazılımlara muhtaç olmadığımızı gösteriyor. Yazılımda dışa bağımlılığımızı azaltmamız gerekiyor. Biz de bu alanda ‘Oscar’’ olarak kabul edilen birçok ödülü alarak üstümüze düşeni yaptık.”

TV’lerden farklı olarak yeni nesil yayın, reklam ile duyuru sistemi hizmeti olan Kurumsal TV Sistemleri için özel geliştirilen S9Vision DS yazılımı, kamu kurumlarından bankalara, mağazalardan restoranlara, sinemalardan büyük işletmelere, otellerden üretim tesislerine vb. geniş bir alanda kullanılıyor. Akın Teknik alt yapıya ciddi yatırım yapan Sistem 9, güvenlik konusuna da titizlikle yaklaşıyor. Akın ‘’ Tüm hizmetleri tek elden ve anahtar teslim veriyoruz.. Sistem kuruluyor, geliştirdiğimiz S9Vision yazılımı ile müşteriye özel esnek çözümler üretiliyor, içerikler hazırlanıyor ve yayınlarımız kusursuz yönetiliyor. 81 ilde saha servisleri veriyoruz. Hatta yurtdışı sistem kurulumlarına da destek veriyoruz. Müşterilerimiz aldığı hizmet ile ilgili en ufak sorun yaşasa karsılarında tek muhatap Sistem 9’u buluyor’’ diyor.

Kullanım Alanı Genişliyor

Sistem 9’un Türkiye’de “Dijital Yayın ve Bilgilendirme Ekranları” adıyla yaygınlaştırdığı bu hizmet küresel anlamda 14,9 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Eskiden fazla bilinmeyen bu hizmeti Türkiye’de geliştirmekle kalmayıp, yazılımlarını dünya ile yarışan bir hale getirdiklerini hatırlatan Akın: ““Geliştirdiğimiz S9Vision DS yazılımı, her türlü güvenlik altyapısına uyarlanabiliyor, kullanımı da son derece basittir. Bu yazılım, kurumsal tv sistemleri, dijital menu board sistemler, video wall sistemleri, toplantı odası sistemleri, LED ekranlar ve interaktif uygulamalar da rahatlıkla kullanılabildiği gibi, farklı çözümler de üretilebiliyor. Yazılımı dünyaya yayarak Türkiye’nin bu alanda ki imajına da katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Hizmet ve çözümlerimizi genişletmeye kararlıyız, bu karar doğrultusunda yeni yatırımlar yapacağız” diyor.