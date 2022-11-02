13 ülkede faaliyet gösteren DocPlanner Grubu’nun bir parçası olduklarını söyleyen DoktorTakvimi CEO’su Hakan Türkoğlu, “Bugün sistemimizde 185 binden fazla hekim ve uzman profili bulunuyor. Profesyonel olarak hizmetlerimizi kullanan hekim, uzman sayısı ise 10 binin üzerinde ve 250 özel sağlık kurumuna da hizmet vermekteyiz. Sağlıkta dijital dönüşüme liderlik ediyoruz” diyor.

Dijitalleşme hayatın her alanında hızla yayılırken bu alana sağlıkta liderlik eden, 2012 yılında Polonya’da kurulan DocPlanner Grubu, aylık 20 milyon hasta ve danışana hizmet veriyor. Sistem üzerinden mart ayı itibarıyla ayda 7,5 milyon randevu alınıyor. 13 ülkede bulunan web sitelerinde, 130 binden fazla sağlık profesyoneli yer alıyor. Grubun şu anda Varşova, Barselona, Münih, İstanbul, Roma, Bolonya, Meksiko ve Curitiba’daki ofislerinde 2 binden fazla çalışanı bulunuyor. Grup, 2012 yılında kurulan ve 2014 yılında ticari faaliyetlerine başlayan iki Türk girişimci tarafından kurulan DoktorTakvimi’ni de satın almış durumda.

Bugün sistemlerinde 185 binden fazla hekim ve uzman profili bulunduğunu söyleyen DoktorTakvimi CEO’su Hakan Türkoğlu, “Profesyonel olarak hizmetlerimizi kullanan hekim/uzman sayısı ise -10 binin üzerinde ve 250 özel sağlık kurumuna da hizmet vermekteyiz. Şu anda web sitemizin aylık ortalama 6 milyon ziyaretçi sayısı bulunuyor” diyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Türkiye’nin en büyük online sağlık platformu olan DoktorTakvimi, sağlık araştırması yapan kullanıcılarla, sağlık profesyonellerini bir araya getiren platformlar arasında dünyanın en büyüğü olan DocPlanner Grubu’nun bir parçası. DoktorTakvimi.com; interneti kullanarak sağlık araştırması yapan hasta veya danışanlarla randevularını online bir şekilde yönetmek isteyen hekim ve uzmanları buluşturuyor.

Bu platform ile hekim veya uzmanların yazılım hizmetlerinden yararlandığını ifade eden Hakan Türkoğlu, “Online görünürlük anlamında uzman bir destek alırken sağlık araştırması yapan hasta veya danışanlar da kolaylıkla randevularını oluşturabiliyor. DoktorTakvimi; kullanıcı ne görmek, hangi bilgileri öğrenmek istiyorsa bunları bir araya toplayarak kullanıcının zamanını daha iyi kullanmasını ve kararlarını bilgiye dayalı olarak almasını sağlamaya çalışıyor” diye anlatıyor.

HEKİMLERE YAZILIM GÜCÜ

Hekim, uzman, klinik, hastalık veya bir hizmetle ilgili bilgi arayan kullanıcılar web sitesine girerek araştırma yapabiliyor ve isterlerse online olarak veya çağrı merkezi aracılığıyla randevularını oluşturabiliyor. Online randevu takvimi, 7 gün 24 saat çalışan aktif bir yazılım ve beraberinde çağrı merkezi desteği veriliyor. Platform; hasta veya danışanlara randevularını hatırlatıcı hizmetler, web sitesi desteği gibi hekimin veya uzmanın işlerini organize etmesinde, online görünürlüğünü sağlamasında kilit rol oynuyor. Tüm bu hizmetlerle hekimler veya uzmanların büyük bir iş yükünden kurtulduğunu vurgulayan Hakan Türkoğlu, “Hekimler veya uzmanlar DoktorTakvimi aracılığıyla kişiselleştirebildikleri profilleri ve web sitelerinde online kimliklerini oluşturabiliyor. DoktorTakvimi’nin güvenilir altyapısıyla uzaktan sağlık hizmeti ve online ödeme gibi, hasta ve danışanların gittikçe daha çok talep ettikleri hizmetleri zahmetsiz bir şekilde verebiliyorlar” diye anlatıyor.

UZAKTAN SAĞLIKTA İLKLER

DoktorTakvimi’nin gelecek hedefleri her zaman sağlık sektöründe dijital dönüşüme öncülük etmek. Hastaların ve uzmanların hayatını kolaylaştıracak çözüm önerilerini artırmayı, daha kaliteli hale getirmeyi, hastaların ve danışanların ilk aklına gelen sağlık uygulaması olarak kalmayı hedeflediklerinin altını çizen Hakan Türkoğlu, şunları ekliyor: “DoktorTakvimi’nin sunduğu hizmeti sağlık sektörünün dijital dönüşümü açısından değerlendirildiğinde kendimizi bir yazılım olarak konumlandırıyoruz ve her zaman sağlık sektöründe dijital dönüşümde en üst sırada yer alıyoruz. Online randevu özelliğini ilk kullanan marka olmanın yanı sıra, şimdi de uzaktan sağlık hizmetinde bir ilke imza attık.”

TALEPTE KADINLAR AĞIRLIKLI

2021 yılında Türkiye’de en çok sağlık araması yapan iller arasında ilk 10’u İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana, Kayseri, Gaziantep, Antalya ve Mersin oluşturuyor. Türkiye’deki kullanıcılarının büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu dile getiren Hakan Türkoğlu, şöyle devam ediyor: “Kırılım olarak yüzde 56 kadın, yüzde 44 erkek diyebiliriz. Yaş olarak da 24-44 yaş ağırlıkta. Kullanım aracına baktığımızda, yüzde 88 mobilden, yüzde 12 masaüstü bilgisayardan sitemize girmeyi tercih ediyor.”