30 yıldır Fatinoğlu Holding çatısı altında banyo, ısıtma ve plastik boru sektörlerinde faaliyet gösteren Sanica, 2018'de 3 ülkeye 50 milyon dolarlık üretim ve depo yatırımı yapacak.

30 yıldır Fatinoğlu Holding çatısı altında banyo, ısıtma ve plastik boru sektörlerinde faaliyet gösteren Sanica; yeni ürün grubuyla büyümeye devam ediyor. Sanica adına konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Emre Fatinoğlu: “ Şirket olarak hedefimiz her zaman doğaya ve insana saygılı olmayı misyon edinerek katma değeri yüksek ürünler üretmek ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak. Bu amaçla çıktığımız yolda 2018 Nisan ayı itibariyle yeni ürünlerimiz olan kombi ve şofbenleri piyasaya sürüyoruz. Isıtma sektöründe uzun yıllardır üretimini yaptığımız panel radyatör ve havlupan radyatörlerinin yanına yeni kombi ve şofben modellerimizle ürün yelpazemizi genişleterek sektördeki konumumuzu perçinlemek istiyoruz. Bu yeni üretim hatlarımız için Akhisar’da bulunan üretim tesislerimizde ilk etapta 12 bin m2 kapalı alanda faaliyete başlayacağız. Ürünlerimiz uzun süren ar-ge çalışmaları sonucunda geliştirdiğimiz piyasadaki en son teknoloji ile en verimli ve rekabetçi ürün olacaktır.” Dedi.

Sanica’nın kuruluş öyküsünden bahseder misiniz?

1987 yılında yalnızca banyo grubuyla faaliyet gösteren bir şirket olarak yola çıktık. İlerleyen yıllarda Sanica markası ile banyo küveti, su deposu, banyo lavabosu, banyo dolabı, mermerit mutfak tezgahı ve jakuji üretmeye başladık. 1994 yılına kadar yalnızca iç pazara hizmet verdik, o tarihten sonra ise yurtdışına açıldık. Sanica Dış Ticaret şirketi ile yurtdışında yapılanmalar oluşturduk. Bugün geldiğimiz noktada ürettiğimiz tüm ürünleri ihraç ederek yurtdışında Sanica markasıyla tanınan bir şirket haline geldik.

Ürün gruplarınızdan bahseder misiniz?

Boru üretiminde Türkiye’nin en büyük üreticilerinden biriyiz. Model çeşitlemesine gidiyoruz, kalıba ciddi yatırım yapıyoruz. Böylece sektörde öne çıkıyoruz. Elazığ’da 2011 yılında kurulan üç fabrikamızda altyapı ve üstyapı boruları üretiyoruz. Banyo grubunda 40 bin m2 kapalı, 40 bin m2 açık alanlı tesisimizde akrilik küvet, jakuzi, camdan kabin üretimi yapıyoruz. Sanica markasıyla lüks, Atlantik markasıyla ekonomik grupta üretimimiz var. Banyo grubunda dünyanın ilk üç üreticisinden biriyiz.

Hangi ülkelerde yapılanmalarınız var?

Sanica olarak toplam 72 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Şu an İngiltere, Kanada ve Macaristan’da yapılanmalarımız var. 2018 yılı içerisinde yurtdışındaki yapılanma hedeflerimiz ile bu sayıyı arttırmayı planlıyoruz.

Üretim tesisleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

İstanbul, Elazığ ve Manisa’da üretim tesislerimiz var. İstanbul’da 68 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 78 bin metrekarelik bir alanda tesislerinde üstyapı boruları, altyapı boruları, akrilik küvet, duş teknesi, kabin, spa havuzu, ve rezervuar, Manisa’daki toplam 80 bin metrekarelik fabrikamızda radyatör, cam, kombi, hermetik şofben ve termosifon üretimi yapıyoruz. Elazığ’daki toplam 178 bin metrekarelik fabrikamızda ise alt yapı boruları üretimi gerçekleştiriyoruz.

Ar-Ge Çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki ilk akredite laboratuvarı Elazığ’da bulunan fabrika bünyesinde kurduk, burada boruya dair tüm testler yapılabiliyor. 2018 yılında Ar-Ge çalışmalarına cironun yüzde 3’ü oranında yatırım yapılmasını planlıyoruz.

Toplam çalışan sayınız ve cironuz nedir?

Şu an Türkiye’de yaklaşık 700 çalışanımız ile hizmet veriyoruz. Yeni yatırımlarımız ile istihdam rakamımız da artacaktır. 2017 yılını ise 325 milyon TL ciro ile kapattık.

2018 yatırım planlarınızdan bahseder misiniz?

2018 yılında yurtdışında yeni yapılanmaların planlamasını yapıyoruz. Şubat ayı içerisinde İngiltere’de bir depomuz faaliyet göstermeye başladı, böylelikle bu pazardaki etkinliğimizi arttırmayı hedefledik. Yine 2018 yılının son çeyreğine kadar yurtdısında toplam 3 ülkeye 50 milyon dolarlık üretim ve depo yatırım gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

2018 büyüme ve ciro hedefiniz nedir?

2018 yılı için yaklaşık yüzde 30’luk bir büyüme hedefledik. Üretim kapasitemizdeki artış ve yurtdışı yapılanma yatırımları bu hedefimizi destekleyecektir. 2018 yılını yaklaşık 450 milyon TL ciro ile kapatmayı hedeliyoruz.