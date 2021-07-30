Securitas, Tepe Güvenlik AŞ’yi satın alıyor

Securitas, Tepe Güvenlik A.Ş.’yi satın almak için anlaşma imzaladı. Securitas’ın bu satınalma için yaklaşık 10 Milyon Euro ödeyeceği açıklandı.

Bu satın alma ile Türkiye’de müşterileri için avantajlar ve yeniliklerin sağlanacağı bir döneme girmeyi planlayan Securitas, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir çözüm ağına ulaşmayı hedefliyor. Satın almaya yönelik 30 Temmuz 2021 tarihinde imzalanan anlaşmanın ardından Tepe Güvenlik A.Ş. faaliyetlerine aynı yapı ve kadro ile devam edecek. Securitas ile Tepe Güvenlik A.Ş. arasındaki anlaşma Rekabet Kurumu’nun onayı sonrasında resmi olarak gerçekleşmiş olacak.

Tepe Güvenlik Bilkent Holding’e bağlı olan, elektronik güvenlik çözümleri, alarm sistemleri ve alarm izleme alanlarında hizmet veriyor. Yine Bilkent Holding’e bağlı insanlı güvenlik konusunda hizmet veren Tepe Savunma söz konusu anlaşmaya dahil olmayacak. Tepe Savunma, satın almadan bağımsız olarak, mevcut yapısı ve kendi markasıyla çalışmalarını sürdürecek.

Tepe Güvenlik A.Ş., 81 ilde alarm sistemleri ve elektronik güvenlik çözümleri tasarlayıp hayata geçiriyor, sahip olduğu Alarm İzleme Merkezi ile 50 bini aşkın aboneye hizmet veriyor. Tepe Güvenlik AŞ ile imzalanan anlaşma sonrası; Tepe Güvenlik Alarm İzleme Merkezi, Securitas Uzaktan İzleme ve Alarm Hizmetleri ile beraber hizmet vermeye devam edecek. Tepe Güvenlik AŞ’nin elektronik güvenlik tarafı da Securitas Global grup şirketlerinden olan, elektronik güvenlik ve iş zekası entegratörü olarak hizmet veren Sensormatic ile birlikte yenilikçi ve sürdürülebilir teknoloji çözümleri üretmeye devam edecek. Anlaşma ile Tepe Güvenlik’in hizmet verdiği müşteriler mevcut aldıkları hizmetlere ek olarak Securitas ve Sensormatic’in sunduğu akıllı önleyici güvenlik hizmetlerinden de faydalanabilecekler.

Uzaktan İzleme Hizmetleri ve Elektronik Güvenlik Hizmetlerini kapsayan satın almaya dair Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu “Securitas olarak dijitalleşen dünyayı güvenlik sistemlerimizle yakından takip ediyoruz. Securitas’ın dünyaya yaymak istediği Akıllı Önleyici Güvenlik Hizmetleri kapsamında gelecek vadeden bir satın alma olduğuna inanıyorum. Yeni dönemde küçük ve orta ölçekli işletmeler için de farklı güvenlik çözümleriyle hazırlanan daha etkin güvenlik hizmeti paketleri sunmayı hedefliyoruz. 2021 yıl sonu itibariyle küçük ve orta ölçekli işletmelerle birlikte konutlara özel güvenlik çözümlerine de odaklanacağız. Türkiye’de tüketiciler için avantajlar ve yenilikler sağlayacağımız bir döneme gireceğiz.” dedi.

Sensormatic CEO’su ve Securitas Avrupa Elektronik Güvenlik Başkanı İsmail Uzelli “29 yıldır sektöre hizmet veren Tepe Güvenlik deneyimli kadrosu ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki yaygın hizmet ağı ile öne çıkan değerli bir marka. Sensormatic olarak gerçekleşen bu güç birliği sayesinde halihazırda Türkiye’de 12 farklı sektöre sunduğumuz Akıllı Önleyici Güvenlik hizmetlerimizi küçük ve orta ölçekli işletmelere de sunabilecek bir yapıya sahip olacağız.” dedi.

Satın alma ile Securitas Güvenlik Hizmetleri ve Sensormatic markalarına bir yenisini ekleyen Securitas, Tepe Güvenlik’in marka değişimini 2022 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Tepe Güvenlik bu süre zarfında kendi adı ile hizmet vermeye devam edecek.