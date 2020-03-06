Shake Shack’ten Metropol İstanbul’a yeni şube

Dünyanın en lezzetli hamburgerini “yol üstü hamburgercisi” konsepti ile Türkiye’ye getiren New York’un ünlü gurme hamburgercisi Shake Shack, İstanbul’daki 4. şubesini, Metropol İstanbul AVM’de açtı.

İstinye Park, Akasya ve Vadistanbul’dan sonra İstanbulluların yeni buluşma noktası olan Metropol İstanbul’un giriş katında, yeni mağaza konsepti ile hizmete girdi. Toplam 217 metrekarelik bir alanda hizmet verecek olan

Shake Shack Metropol İstanbul şubesi, açık alışveriş caddesinde konumlanan, dışı camekan kaplı, içinde özel mozaik dekorların kullanıldığı, geniş terasında langırt masasının olduğu keyifli bir mağaza olma özelliğini taşıyacak. Ayrıca menüsünde sadece Metropol mağazasına ait özel custard dondurması olacak. Özel reçeteli, kabak tatlısı ile vanilya dondurma, tahin ve ceviz karışımından oluşan concrete Shake Shack severler ile buluşacak.