Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP'nin geleneksel hale getirdiği ve yılın en başarılı kurumsal uygulamalarının ödüllendirildiği SAP Türkiye Kalite Ödülleri 2018’in kazananları belli oldu. Silverline SAP S4 Hana dönüşüm projesiyle yarışmadan bronz ödülle ayrıldı. Fark yaratan teknoloji uygulamaları, elde edilen fayda, maliyet, hız ve sağlanan katma değer gibi kriterlerin göz önünde bulundurulduğu SAP Kalite Ödülleri’nde, karmaşık teknik ve iş süreçlerini yazılım ve iş uygulamalarıyla sadeleştirerek etkin biçimde yöneten, uygulamada mükemmelliği yakalayan kurumlar değerlendirmeye alınıyor.

SAP S4 Hana’yı dönüşüm metodolojisi ile Türkiye’de ilk hayata geçiren şirket olduklarını ifade eden Silverline Ankastre Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Laçin basit, hızlı, güçlü ve çözüm odaklı yeni nesil sistem altyapısı kurduklarını belirtti. Laçin, “dünya ile rekabet halinde olan her marka IT tabanlı olmalı. Mevcut sistemin bilgi üretmesi ve bu bilgiden karar vermek markaları en doğru ve başarılı yol haritasına çıkarır. SAP gibi dijital veri üsleri de en doğru bilginin üretilmesini sağlıyor. Biz de SAP S4 Hana dönüşüm projesiyle bilgiye dayalı üretim ve yönetime geçtik. Artık son ürettiğimiz üründeki karı bile önceden hesaplayabiliyoruz. Geleceğimizi yönetmek bize büyük heyecan ve dinamizm katıyor” diye ekledi.

Silverline uygulamaya geçtiği SAP S4 Hana dönüşüm projesiyle toplu işleme ve veri uyumluluğu süreçlerine son vererek gerçek zamanlı çalışmayı hedefliyor. Bekleme süresini azaltıp hızlı yanıt vererek müşteri memnuniyetini artıracak olan marka, gelecekteki fırsatları ve zorlukları keşfedip en doğru yol haritasını oluşturmayı amaçlıyor.