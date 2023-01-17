"SOCAR Energy School" ilk mezunlarını verdi

SOCAR Türkiye ve Sabancı Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirilen SOCAR Energy School programını tamamlayan katılımcılar başarı sertifikalarını aldı.

17.01.2023 15:14:310
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"SOCAR Energy School" ilk mezunlarını verdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6 hafta süren programı başarıyla tamamlayan 65 katılımcıya, toplam 63 saatlik online eğitim verildi.

Küresel ve bölgesel enerji alanındaki konuları çok yönlü değerlendirme ve farklı bakış açıları kazandırmayı amaçlayan eğitim programında, kamu ve özel sektör yöneticilerinden basın mensuplarına kadar pek çok farklı sektörden katılımcılar bir araya geldi.

SOCAR Energy School'da enerji, enerji talebi, yeni enerji teknolojileri gibi genel konuların yanı sıra elektrik, elektrik şebekesinin işleyişi, petrol ve doğal gaz piyasaları ve endüstrisi, Hazar Bölgesi, Türkiye, Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Azerbaycan enerji politikaları, nükleer enerji, yenilenebilir enerji, enerji güvenliği, kurumsal iklim değişikliği yönetimi ve enerji mevzuatı alt başlıklarında eğitimler verildi.

SOCAR Energy School programının bu yıl da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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