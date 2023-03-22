Sun Tekstil, 2022 yılının finansal verilerini açıkladı

Sun Tekstil’in her yıl geleneksel olarak düzenlediği Stratejik Planlama toplantısında konuşan Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, Sun Tekstil olarak 2022 yılında 4 milyar TL konsolide ciroya ulaşıldığını ve 2022 yılında satışında TL bazında %79 oranında büyüme gerçekleştirildiğini belirtti.

Türkiye’nin en büyük tekstil şirketlerinden olan Sun Tekstil, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin katıldığı Stratejik Planlama Toplantısı’nda 2022 yılında yürütülen faaliyetleri ve 2023 stratejileri paylaştı. Sun Tekstil, bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 2022 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerinin aktarıldığı toplantıda 2023 hedefleri ve yeni pazarlar ile ilgili gelişmelere yer verildi.

Stratejik Planlama toplantısında konuşan Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, “ 2022 yılı, bizler için kilometre taşlarımıza kaydedilecek önemli gelişmelere ev sahipliği yaptı. 2022 Sun Tekstil olarak başladığımız bu yolculukta 35. yılımızı geride bıraktığımız bir yıl oldu. Aynı zamanda Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz Halka Arz sürecimizle şirketimizin başarısını paylaştığımız bir yıl oldu. 2022 yılı pek çoğumuzun öngöremediği ekonomik ve politik zorlukları da beraberinde getirdi. Sun Tekstil olarak ülkemizde yaşanan zor ekonomik koşullar ve hala devam eden savaşın olumsuz etkilerine rağmen, katma değer yaratmaya ve müşteri yelpazesini genişletmeye devam ediyoruz. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen TL bazında 4 milyar ciromuz ile yüzde 79 büyüme kaydetmenin gururunu yaşıyoruz. Tasarımdan üretime tüm süreçlerimizde dijitalleşmenin de gücünü kullanarak her geçen gün en iyisini yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Net kar 3 katı arttı

Elvan Ünlütürk, elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “ Her yıl bir önceki yılın en iyisini yaparak hayallerimizin ötesinde başarılar elde etmek en önemli misyonumuz. Hızlı değişen tüketim alışkanlıklarının olduğu günümüz dünyasında yeni ürünler geliştirerek ve hızlı çözümler üreterek başarı kriterlerimizi her geçen gün bir üst seviyeye taşıyoruz. Şirketin 2022 yılı net kar gelişimi geçen yıla oranla 3 kat artış göstermiş, 2021’de 212 Mn TL olan net karımız 2022’de 634 Mn TL’ye ulaşmıştır. Ayrıca, 2021 yılında 388 Mn TL olan FAVÖK tutarımız yüzde 44 artış göstermiş ve bu yıl 558 Mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bağlı ortaklığımız Ekoten’in yüksek teknoloji ile üretilmiş ürün gamı ciro ve karlılık artışını desteklemektedir. 2023 yılında da hedeflerimizi arttırarak beklentilerin üzerine çıkacağımıza tüm gücümüzle inanıyoruz” dedi.

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde 312’nci sırada yer alan Sun Tekstil, kurulduğu 1987 yılından bu yana hazır giyim perakende sektöründe faaliyet gösteriyor. İzmir ve Manisa’daki iki üretim tesisi ve konfeksiyon tedarikçileri aracılığıyla ayda 3 milyon adeti aşan ürüne imza atıyor, 1500 yeni tasarım geliştiriyor ve üretiminin yüzde 90’dan fazlasını ihraç ediyor. Hizmet sunduğu markaların global ağıyla birlikte ürünleri 100’e yakın ülkede tüketicilerle buluşan Sun Tekstil’in kumaş üreten Ekoten Tekstil unvanıyla İzmir’de ve Sun Textile LTD UK unvanıyla İngiltere’de kurulmuş iki bağlı ortaklığı bulunuyor. Sun Tekstil 20 Mayıs 2022’de Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamış bulunuyor.