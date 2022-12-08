Sun Tekstil’den yapay zeka girişimine yatırım

Sun Tekstil, katıldığı Big Bang Startup Challenge etkinliğinde, yapay zeka odaklı desen tasarım teknoloji girişimi MYTH Al’a 350 bin TL yatırım yaptığını açıkladı.

Sürdürülebilir değişim için dijital dönüşümün ve teknolojinin gücünü etkili şekilde kullanan Sun Tekstil, katıldığı Big Bang Startup Challenge etkinliğinde, yapay zeka odaklı desen tasarım teknoloji girişimi MYTH Al’a 350 bin TL yatırım yaptığını açıkladı.

Sun Tekstil, yapay zeka odaklı desen tasarım teknolojisi olan kuluçka girişim MYTH Yapay Zeka ve Tekstil A.Ş.’ye 350 bin TL yatırım yapıyor. MYTH Al, tasarımcıları ve işletmeleri bir araya getiren, yapay zeka odaklı desen tasarım teknoloji girişimi. MYTH Al teknolojisi; tasarım adımı içeren tüm sektörlerde yeşil ve dijital dönüşüm sağlamaya ve endüstri 4.0 gereksinimlerini karşılamaya odaklanırken, tasarımcıların ilham amaçlı hazırladıkları moodboardların anlık işlenmesiyle benzersiz desenler oluşturmaya yönelik bir araç sunuyor. 2020 yılında kadın girişimci Özgecan Üstgül tarafından kurulan girişim İTÜ Teknopark’da yer alıyor.

Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, yaptıkları yatırımla ilgili bilgi vererek, “MYTH Al girişiminin kullandığı desen tasarım teknolojisiyle ürün geliştirme süreçlerimizi kısaltıp, operasyon verimliliğimizi artırmayı planlıyoruz. Ön protokolü imzaladık. Tekstilde ezber bozan, yenilikçi dijital dönüşüm projeleri geliştirmeye devam ediyoruz. Bilginin gücüne inanıyor, dijitalleşmenin yalnızca bir adım değil uzun yol olduğu bilinciyle hareket ederek koleksiyonlarımızı ve projelerimizi değişimin dinamizmine uyarlıyoruz” dedi.

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde 312’nci sırada yer alan Sun Tekstil, kurulduğu 1987 yılından bu yana hazır giyim perakende sektöründe faaliyet gösteren global markaların çözüm ortağı olarak kadın giyim koleksiyonları tasarlıyor, üretiyor, tedarik ve satışını gerçekleştiriyor.

İzmir ve Manisa’daki iki üretim tesisi ve konfeksiyon tedarikçileri aracılığıyla ayda 3 milyon adeti aşan ürüne imza atıyor, 1500 yeni tasarım geliştiriyor ve üretiminin yüzde 90’dan fazlasını ihraç ediyor. Hizmet sunduğu markaların global ağıyla birlikte ürünleri 100’e yakın ülkede tüketicilerle buluşan Sun Tekstil’in kumaş üreten Ekoten Tekstil unvanıyla İzmir’de ve Sun Textile LTD UK unvanıyla İngiltere’de kurulmuş iki bağlı ortaklığı bulunuyor.

Sun Tekstil 20 Mayıs 2022’de Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. Halka arzdan sonra 30 Haziran 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurulu’nda Şirket’in yasal kayıtlarda bulunan net dağıtılabilir dönem kar tutarının 124.255.925,26 TL olduğu görüşülmüş ve tamamının dağıtılması kararlaştırılmış olup, 20 Temmuz 2022 tarihinde ödeme gerçekleştirildi.